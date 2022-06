Con le belle giornate possiamo sempre di più approfittare del nostro giardino e terrazzo. Possiamo sfruttarlo per guardare un bel film sotto le stelle oppure per leggere un buon libro all’aria aperta. Non c’è niente di meglio, però, che godersi un buon pranzo o cena con gli amici. Ci sono diversi modi per poter sfruttare il nostro spazio esterno per un pasto in compagnia. Uno di questi è fare un buon barbecue. Si può scegliere un buon modello già pronto, senza dover lavorare.

Chi invece ama avere qualcosa di alternativo, può avviarsi su un progetto più impegnativo. In pochi passaggi vedremo come costruire un barbecue fai da te che saprà sorprendere amici e parenti.

Realizziamo il progetto

Innanzitutto dobbiamo decidere dove sistemarlo. La posizione è importantissima sia per chi ne compra uno già fatto sia per chi ne vuole costruire uno da zero. Il posto migliore è sicuramente una zona in ombra. Questo vale sia se abbiamo un giardino che un terrazzo. Questo perché cucinare alla griglia richiede molto tempo per l’addetto al barbecue. Stare sotto il sole durante le ore più calde dell’estate potrebbe dare molti problemi al nostro cuoco.

Inoltre, ricordiamoci sempre di scegliere un luogo lontano da rami e foglie secche. Questo perché le fiamme e le alte temperature della brace potrebbero essere rischiose. Meglio ancora se la zona è riparata dal vento, perché sarà più facile accendere il barbecue.

Dopo aver scelto il luogo adatto, dobbiamo disegnare il progetto della struttura. Il primo passo è stabilire se realizzarlo a uno o due fuochi. Per chi è ancora un principiante nel fai da te, è preferibile scegliere la prima opzione. Dopo scegliamo il tipo di combustibile, se gas, elettricità o carbone. Partiamo con la costruzione, liberando l’area da oggetti, rami e residui. Poi scaviamo una buca di circa 30 centimetri, grande come l’intero perimetro.

Come costruire un barbecue fai da te in giardino o in terrazzo perfetto per i pranzi estivi con gli amici

Versiamo all’interno della buca una colata di calcestruzzo e rendiamo la superficie uniforme. Il materiale ci metterà circa 48 ore per asciugarsi. Iniziamo quindi a posizionare i mattoni, aggiungendo della malta cementizia tra uno e l’altro per fermarli. Al raggiungimento dell’altezza desiderata, creiamo anche gli altri due muri. Infine, innalziamo due muretti all’interno della struttura per sorreggere la griglia. Meglio rivestire questa zona con mattoni refrattari, ovvero con particolari materiali che resistono ad alte temperature. Ricordiamoci di lasciare due inserti per inserire la griglia.

Procediamo a mettere la lastra, che farà da piano di lavoro e a rivestire la struttura con mattonelle di terracotta. L’ultimo passaggio sarà posizionare la griglia e la piastra. Ed ecco che il nostro barbecue è pronto per essere utilizzato.

