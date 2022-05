Tutti hanno un ristorante del cuore. Può essere quello del proprio quartiere, quello del proprio matrimonio o semplicemente uno in cui si è stati particolarmente bene. Le verità del cuore non si discutono ma ci sono alcune considerazioni da tenere a mente.

Infatti, esistono degli esperti gastronomi che analizzano i ristoranti sotto vari aspetti come la qualità del cibo e le tecniche impiegate dagli chef per stilare liste. In particolare, in Italia ci sono molte guide molto affermate nel Mondo gastronomico e recentemente ne è uscita una. In particolare, sarebbero questi i ristoranti in cui si mangia meglio a Milano e in altre città secondo gli esperti della guida dell’Espresso.

I migliori d’Italia

Pochi giorni fa è uscita la guida de L’Espresso sui migliori ristoranti d’Italia. Si tratta dell’edizione numero 44, la prima dopo l’acquisto di BFC Media del gruppo. I migliori ristoranti selezionati dalla guida hanno come riconoscimento i famosi 5 cappelli da chef, come da tradizione.

Per Milano troviamo il ristorante di Carlo Cracco, che ha guadagnato anche una stella Michelin. Icona mediatica della cucina italiana, Cracco ha il suo ristorante nella galleria Vittorio Emanuele II, nel pieno centro di Milano.

Sempre a Milano troviamo anche il ristorante Seta dell’hotel Mandarin, che propone piatti della tradizione italiana in un ambiente estremamente raffinato ed elegante in cui domina il colore turchese.

Sarebbero questi i ristoranti in cui si mangia meglio a Milano e Firenze e altre città secondo gli esperti

Inoltre, troviamo Casadonna Reale a Castel di Sangro in provincia dell’Aquila e D’O a Cornaredo, in provincia di Lucca. A Ragusa, invece, troviamo il ristorante Duomo e in provincia di Bolzano il ristorante St Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina.

In provincia di Benevento a Telese Terme c’è il ristorante Kresios mentre a Licata, provincia di Agrigento, abbiamo La Madia. La Tana Gourmet si trova ad Asiago e in provincia di Gorizia, a Dolegna del Collio, c’è L’argine a vencò.

Sempre nel triveneto, a Rubano, in provincia di Padova, troviamo Le Calandre, mentre in provincia di Brescia, a Gardone Riviera, troviamo il Lido 84 e a Gargnano Villa Feltrinelli.

Senigallia è premiata con ben due ristoranti, la Madonnina del Pescatore e Uliassi. Chiudono la lista due mostri sacri della tradizione gastronomica italiana: Piazza Duomo di Alba nella famosa zona delle Langhe piemontesi e l’Osteria Francescana a Modena.

