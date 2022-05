Le vigne e le colline ci fanno subito pensare a grandi tavolate con tovaglia bianca in mezzo ai campi. Porzioni di pasta o di affettati in mezzo alla tavola e una famiglia felice che si ritrova insieme la domenica. Schiamazzi di bambini e risa di adulti, tutto condito dalla presenza benevola della natura e del sole di primavera.

Questo sembra un quadro idilliaco di una situazione che raramente viviamo, ma se conoscessimo meglio la geografia e le possibilità che ci offre il nostro bel Paese scopriremmo che, in realtà, non è affatto così. Infatti, a un’ora da Torino c’è un borgo incantato tra le vigne e le colline che è perfetto per una gita nel fine settimana.

Treiso

Treiso è una località della provincia di Cuneo. Borgo di meno di ottocento anime, ha comunque una storia molto antica. Già i celti e poi i romani popolarono le zone e il suo nome deriva proprio da quell’epoca storica. Addirittura, gli storici sostengono che l’imperatore romano Publio Elvio Pertinace nacque e visse in queste zone. Ci troviamo a pochissimi chilometri da Alba, centro importante per l’industria dolciaria italiana, per la produzione di tartufi e per la produzione di vino.

Treiso è una località molto naturale, dato che si trattava di una frazione di campagna del più grande borgo Barbaresco fino al 1957. Come indica il nome di Barbaresco, Treiso è uno dei quattro comuni in cui si può produrre il famoso e squisito vino che tutto il Mondo ci invidia.

A un’ora da Torino c’è un borgo incantato tra le vigne e le colline per una domenica di relax

Treiso è anche un nome conosciuto nella letteratura italiana, dato che il grande scrittore Beppe Fenoglio lo scelse come luogo prediletto dove ambientare il suo romanzo “Una questione privata”.

Per raggiungerlo, bisogna percorrere una meravigliosa stradina che si incunea tra i vigneti circostanti. Troviamo uve nebbiolo e dolcetto che dilettano i pasti che si possono consumare in loco. Arrivati al borgo, riconosciamo subito la chiesa parrocchiale che si affaccia sulla piazza del Paese. A Treiso c’è anche una fiera che è conosciuta per il suo pallone elastico e che si tiene sempre la seconda domenica di novembre.

Approfondimento

