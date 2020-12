Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stufi di mangiare sempre una pizza? I sogni potrebbero diventare realtà. Preparare un piatto 2 stelle Michelin a casa si può fare, e non costa nemmeno troppo! Infatti, con solo 15 euro porteremo sulla nostra tavola non solo la storia del Piemonte, ma l’invenzione del grande chef Scabin.

Si tratta di un secondo di carne di grande successo, chiamato filetto di Fassona al camino o, in onore del suo inventore, filetto alla Scabin. Ecco, quindi, la ricetta per preparare un piatto 2 stelle Michelin a casa con 15 euro.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti occorrenti:

a) un filetto di Fassona piemontese;

b) erbe aromatiche (rosmarino e salvia soprattutto);

c) abbondante burro;

d) farina;

e) uova;

f) grissini;

g) pangrattato.

Preparazione

Chiariamo subito che si tratta di un filetto impanato e passato in padella con del burro. Dobbiamo, quindi, per prima cosa impanare il filetto: lo chef consiglia una doppia impanatura all’inglese e, a tale scopo, per prima cosa, rompiamo due uova e sbattiamole.

Dopo averlo leggermente salato, passiamo il filetto nella farina. In seguito, bagnamo il filetto nell’uovo sbattuto e rompiamo i grissini in una scodella. Passato qualche secondo, facciamo attaccare i grissini rotti al filetto già impanato e mettiamolo nel frigo. Questo passaggio è fondamentale in quanto dobbiamo far sì che la doppia impanatura si attacchi bene alla carne.

A questo punto, tagliamo dei pezzi di burro e riponiamoli in una scodella con acqua e ghiaccio. Qui si vede la bravura tecnica dello chef: il burro che andremo a sciogliere in padella per cuocere la carne deve essere freddo per permettere alla carne una cottura lunga senza che si bruci.

Infatti, facciamo sciogliere la prima noce di burro in padella, adagiamo la carne e poi continuiamo a far sciogliere altro burro freddo. Passati dieci minuti di cottura, tagliamo in quattro il nostro filetto e riponiamolo in un piatto in cui abbiamo creato un letto di erbe aromatiche. Diamo fuoco alle erbe affinché la carne assorba un velo di affumicatura e il piatto è pronto. Buon appetito!

Ecco, dunque, svelata la ricetta per preparare un piatto 2 stelle Michelin a casa con 15 euro.