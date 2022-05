Con l’arrivo dell’estate, molte persone stanno cercando di rimettersi in forma. Sicuramente, l’alimentazione, in questo caso, gioca un ruolo fondamentale. Possiamo, infatti, rivolgerci a diversi alimenti che possano aiutarci a sgonfiare il ventre e a tornare a una forma fisica che ci soddisfi. Le tisane potrebbero essere un’ottima idea da sfruttare, ma ci sono diversi cibi da considerare che potrebbero essere dei validissimi alleati. Tra questi, ritroviamo il kamut.

Sarebbe questo il pane gustosissimo e ideale per chi vuole accelerare il metabolismo e sgonfiare la pancia in vista dell’estate

Il kamut, infatti, ha dei benefici che potrebbero rivelarsi più che utili quando si parla di ventre piatto e di metabolismo accelerato. Infatti, non solo aiuterebbe la funzione di quest’ultimo, ma anche dell’intestino. Le proprietà che ne sottolineano l’efficacia sono riportate anche da Humanitas, che evidenzia come questo ingrediente potrebbe tornarci utile.

Molte persone realizzano del pane fatto in casa proprio con farina di kamut, per cercare di rimanere in linea. In questo caso, realizzare questo specifico alimento sarà facilissimo. Tutto ciò che dovremo fare sarà seguire in modo attento i passaggi necessari e mettere in tavola il nostro delizioso pane.

Ingredienti e procedimento

Per realizzare il nostro pane di kamut, procuriamoci:

500 g farina di kamut;

200 ml acqua;

10 g di lievito di birra

1 pizzico di sale;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Per prima cosa occupiamoci del lievito e facciamolo sciogliere in un pentolino, assieme all’acqua. Intanto, prendiamo la farina di kamut e mettiamola in una ciotola, aggiungendo un pizzico di sale e un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Versiamo, successivamente, il lievito ormai sciolto e impastiamo. Se l’impasto rimane troppo duro, continuiamo a versare un po’ di acqua per far amalgamare tutti gli ingredienti al meglio.

Quando otterremo un impasto omogeneo e ben definito, allora lasciamolo riposare coperto da un canovaccio per circa 1 ora e mezza. Facciamo poi scaldare il forno e mettiamo il pane a cuocere. Dopo almeno mezz’ora a 180° C dovremmo avere il nostro prodotto finito.

Dunque, sarebbe questo il pane gustosissimo e ideale per questo periodo. Ovviamente, queste indicazioni sono generiche e non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Quindi, ciò che dovremo fare prima di provare questa ricetta, sarà rivolgerci a un esperto che potrà dirci se effettivamente sia il caso di inserire questa ricetta nella nostra alimentazione.

