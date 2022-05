In attesa delle tanto agognate ferie estive, siamo già impegnati nella ricerca della meta perfetta per noi. Quando scegliamo il luogo in cui trascorrere le vacanze cerchiamo di coniugare diversi aspetti. Teniamo conto del budget e del tempo a disposizione, ma anche delle nostre preferenze optando per una città d’arte, il mare o la montagna. Chi ama viaggiare, difficilmente sceglie un luogo per poi rimanere fermi senza partire alla scoperta dei suoi dintorni. Il nostro obiettivo oggi è quello di svelare una destinazione che si trova a meno di due ore da Firenze. Se vogliamo coniugare arte, cultura e paesaggi da sogno, questa è la meta ideale.

Il borgo gioiello della costa

In provincia di Livorno, su un piccolo promontorio, sorge Castiglioncello. Questa piccola perla di rara bellezza è perfetta da visitare in poche ore. Si tratta di una frazione di Rosignano Marittimo e nasconde tesori artistici e paesaggistici tutti da scoprire. La sua posizione strategica nel corso degli anni l’ha resa un posto di guardia per sorvegliare le navi nemiche. Ad oggi, Castiglioncello è il luogo perfetto per trascorrere giorni all’insegna del relax, immersi in un paesaggio magnifico. A dominare il paesaggio ci sono Castello Pasquini e il suo parco. Edificato alla fine del XIX secolo, questo edificio in stile neogotico fu residenza del barone Patrone, mentre oggi è sede di festival e convegni. Invece, il suo parco incantevole e curatissimo profuma di rose e ciclamini.

Il castello di questo romantico borgo vicino a Firenze domina spiagge incontaminate e calette strabilianti da visitare in un giorno

Per chi cerca scorci pittoreschi, Castiglioncello regala moltissimi spunti. Uno dei posti più apprezzati di questo borgo è senz’altro il Lungomare Alberto Sordi. Bellissimo in ogni momento della giornata, al tramonto questo luogo assume un fascino davvero indescrivibile. Questa passeggiata fiancheggia il mare e, chiudendo gli occhi, potremo rilassarci al suono delle onde che si infrangono sulla costa. Un altro luogo imperdibile per ammirare un paesaggio magnifico, una volta giunti a Castiglioncello, è la Baia del Quercetano. Qui, acque cristalline e spiagge incantevoli di sabbia e scogli disegnano il paesaggio. Di piccole dimensioni, questo luogo conquista tutti con la sua bellezza selvaggia. La Baia del Quercetano è l’ideale per chi cerca un momento di relax. Da qui, nelle giornate più terse potremo scorgere all’orizzonte l’isola di Capraia.

La Pineta e le calette

Il castello di questo romantico borgo incanta tutti grazie alla sua posizione strategica. Tuttavia, Castiglioncello è anche la meta perfetta se vogliamo trascorrere una serata piacevole. Molto apprezzata dai turisti e dai residenti è la Pineta di Castiglioncello, ricca di attrazioni per divertire adulti e bambini. Qui potremo trovare sentieri da percorrere per chi ama il movimento, ma anche attività come il minigolf. Infine, per osservare il borgo dal mare consigliamo di noleggiare un gommone alla scoperta delle numerose calette con una vista esclusiva sulla costa.

Approfondimento

A un’ora da Napoli si trova uno dei borghi più belli d’Italia perfetto da visitare spendendo poco in un giorno di primavera