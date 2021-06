L’estate ha sicuramente tantissimi lati positivi. Il mare, le vacanze, le giornate più lunghe e assolate. Insomma, si tratta della stagione che porta con sé il buon umore. Ma c’è da dire che, come ogni aspetto della vita, questo periodo ha anche i suoi lati negativi. E uno di questi, per molti, è il dover mostrare il corpo. Infatti, in tanti provano disagio nel mettere abiti più striminziti che mostrino una pancia non perfettamente piatta. Ma potremmo avere una soluzione davvero interessante.

Pancia piatta pronta per l’estate con un alimento insospettabile che abbiamo in casa

Il gonfiore addominale può mettere a disagio tantissime persone. E durante l’estate questo senso di inadeguatezza si può acuire, come abbiamo già sottolineato. Questo è inevitabile, a causa dei vestiti meno coprenti che indossiamo per non soffrire il caldo. Ma forse possiamo ricorrere a qualche rimedio naturale che potrebbe davvero aiutarci. In questo caso, il cibo per eccellenza che potrà davvero aiutarci sarà il mirtillo. Ma solo se unito a finocchio e menta. Vediamo come usarli insieme.

Come realizzare la nostra tisana sgonfia pancia in poche e semplici mosse

Per prima cosa, prendiamo un pentolino dove faremo bollire dell’acqua. Successivamente, aggiungiamo un cucchiaino di mirtillo, un cucchiaino di menta e uno di finocchio. Ovviamente, i tre alimenti dovranno essere sminuzzati con grande accuratezza. Lasciamo sul fuoco per circa 5 minuti e, dopo i pasti, beviamo un po’ dell’infuso. Questo ci sarà di grande aiuto!

Dunque, ecco come potremo avere una pancia piatta pronta per l’estate con un alimento insospettabile che abbiamo in casa. Corriamo a preparare il nostro infuso e vediamo quali risultati possiamo ottenere! Ovviamente c’è da dire che questa tisana fai da te potrà aiutarci solo se seguiremo un’alimentazione corretta e cercheremo di fare un po’ di movimento. In questo caso, questi ingredienti rappresenteranno un grande aiuto e ci aiuteranno a sgonfiare la pancia molto velocemente.

