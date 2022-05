Sarebbero queste le mete preferite per il viaggio di nozze secondo una recente indagine e c’è una grande novità

La primavera e l’estate sono probabilmente le stagioni in cui si concentra il maggior numero di matrimoni, civili o religiosi che siano.

Del resto, come non farsi ingolosire dalle belle giornate che promettono sole pieno e allontanano la minaccia di vento e pioggia?

Nonostante il detto “Sposa bagnata, sposa fortunata”, a nessuna sposina piacerebbe ritrovarsi zuppa da capo a piedi nel giorno più importante.

Un giorno speciale, che richiede tempo e dedizione nel programmare tutto nei minimi particolari e trovare soluzione a qualunque problema.

Ma oltre a organizzare la festa in sé, dalla cerimonia al catering, c’è da pensare anche al dopo, ovvero alla luna di miele.

Di solito, la vacanza per la coppia è regalata da amici e parenti, ma come dar loro la dritta giusta per fare sorpresa gradita?

Ebbene, lasciamoci ispirare tenendo conto che sarebbero queste le mete preferite per il viaggio di nozze secondo una recente indagine e spicca una curiosa novità.

Il sondaggio, condotto da un portale di riferimento per il settore, ha riscontrato ottime percentuali di coppie in partenza, triplicate rispetto allo scorso anno.

Tra le destinazioni più in voga, gli Stati Uniti occupano il primo posto a livello di gradimento, subito seguiti dall’Europa e in particolare dall’Italia.

Gli anni di pandemia hanno fatto sì che molti siano tornati a concentrarsi sulle bellezze nostrane, con spiccata preferenza per Sicilia, Sardegna e Costiera Amalfitana.

Del resto, non serve volare verso le Maldive perché sabbie dorate e barriere coralline si trovano anche in alcune regioni d’Italia.

Se Sicilia e Sardegna sono una garanzia da questo punto di vista, anche la Liguria e il Lazio nascondono paesaggi simil hawaiani tutti da scoprire.

Dopo l’Europa sono poi proprio le Maldive a guadagnarsi una posizione di rilievo, seguite dall’Africa, specialmente Sudafrica e Tanzania.

Prese in esame le mete più sognate, non resta che fare i conti con una tendenza che non riguarda tanto il luogo quanto i viaggiatori.

Si chiama Buddymoon e, dopo aver raccolto ampio consenso in Europa, ha recentemente interessato anche l’Italia.

Rispetto alla più classica honeymoon, ovvero luna di miele, la buddymoon si distingue per essere un viaggio di nozze in compagnia di amici e parenti.

Qualcuno ha già abbracciato questo trend, ma per ora la maggior parte dei neo sposi continua a considerare il viaggio un’esclusiva della coppia.

