Il gonfiore è una condizione che mette a disagio tantissime persone. Infatti, soprattutto durante questo periodo dell’anno, in molti non si sentono fisicamente adatti. Partiamo dal presupposto che ogni fisico è bello così com’è. Ma se questo disagio dovesse diventare troppo forte e la pancia gonfia non dovesse farci sentire bene con noi stessi, abbiamo un consiglio. Infatti, c’è un infuso che potrebbe darci una grandissima mano secondo la conoscenza delle nostre nonne. Vediamolo insieme.

Ne basta un solo sorso dopo pranzo per avere finalmente la pancia piatta

L’infuso di cui stiamo parlando è a base di ingredienti naturali e può essere fatto direttamente a casa. Per realizzarlo dovremo procurarci:

600 ml di acqua;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 scorza di limone;

Semi di finocchietto.

E ora vediamo come unire questi favolosi ingredienti insieme per dar vita a un infuso che ci farà sentire sgonfi e carichi.

Ecco la preparazione dell’infuso da bere dopo i pasti per sgonfiare il ventre

C’è una buonissima notizia con cui partire. Per preparare questo infuso ci vorranno solo 5 minuti. Perciò, partiamo dal presupposto che questa preparazione non ci ruberà assolutamente tempo. Per prima cosa prendiamo una pentola piccola e mettiamo a bollire l’acqua. Poi, aggiungiamo la scorza del limone e, successivamente, il cucchiaino di cannella in polvere. Infine, versiamo anche i semi di finocchietto e il gioco è fatto.

Lasciamo tutti i nostri ingredienti a bollire e dopo 5 minuti spegniamo il fuoco. Un quarto d’ora e potremo gustare il nostro infuso per avere un ottimo risultato. Infatti, ne basta un solo sorso dopo pranzo per avere finalmente la pancia piatta! Ovviamente, se dovessimo soffrire troppo il caldo, possiamo farla riposare in frigorifero così da gustarla fresca. C’è però un appunto da fare. Quello che abbiamo appena consigliato è un rimedio casalingo e non un consiglio medico. Questo vuol dire che il rimedio viene dalla conoscenza popolare. Se invece dovessimo soffrire di gonfiore cronico, l’ideale sarà contattare il nostro medico curante.

