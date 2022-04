Sarebbe questa la migliore lettiera per gatti sul mercato secondo la recente indagine di una nota associazione anche grazie al costo contenuto

Gli amici dei felini sanno bene quanto sia importante la scelta della sabbietta della lettiera. Questa, secondo le raccomandazioni degli esperti, andrebbe cambiata del tutto due volte a settimana. Inoltre, a questo cambio radicale occorrerebbe sommare una rapida pulizia giornaliera limitata alle parti agglomerate. Così, diventa essenziale fare una scelta consapevole e ragionata. Da questo può dipendere un buon odore per intere parti della casa. Allo stesso modo, quello della sabbietta rappresenta uno dei costi di spesa più sostanziosi nel corso dell’anno per la cura di un felino. Infatti, mediamente, nel corso dei 12 mesi impieghiamo varie centinaia di euro per questo capitolo di spesa.

Ci sono vari tipi di lettiere tra cui scegliere. Quelle minerali, ad esempio, sono formate da granuli di bentonite agglomeranti. Poi ci sono quelle, più costose, fatte in silice. Sembrano dei sali e assorbono molto bene gli odori. Infine, ci sono quelle in materiale vegetale, come la segatura, che tendono a dover essere cambiate più spesso. Così, l’associazione Altroconsumo a febbraio 2022 ha compiuto un test comparativo. Ha riunito i prodotti più presenti sul mercato e ha analizzato alcuni canoni per stilare una classifica.

I canoni considerati erano il prezzo, la completezza informativa dell’etichetta, la sostenibilità ambientale e i risultati della prova pratica. In questa si consideravano parametri quali la facilità di rimozione ed il contenimento degli odori. Una parte del test è stata compiuta in laboratorio, per misurare la percentuale di cattivi odori che si potevano percepire. Così, ecco che sarebbe questa la migliore lettiera per gatti e gli altri due classificati.

Il podio

Iniziamo dalla terza in posizione che è occupata da Almo Nature Cat litter. Composta di vegetali agglomeranti, ha raggiunto il punteggio di 72/100. È stata giudicata positiva la funzionalità complessiva, la capacità di coprire gli odori fastidiosi e la facilità nella rimozione. Molto buono anche l’impatto ambientale. Il prezzo però è piuttosto elevato su base annuale. Infatti, considerata la dose di ricambi consigliata (144 kg di lettiera annuale per gatto), la cifra annuale ammonterebbe a circa 580 euro. È anche vero che la frequenza di cambio potrebbe diminuire, nella realtà dei fatti, secondo l’effettivo utilizzo. Su base comparativa, però, rimane una cifra elevata.

In seconda posizione troviamo invece Cat&Rina Be Natural in fibre vegetali. In particolare, si tratte di fibre di tofu riciclate da scarti alimentari. Questo prodotto ha ottenuto un punteggio di 73/100. Questo risultato è stato possibile grazie a ottime valutazioni sulla tenuta degli odori, ma anche alle capacità agglomeranti e di rimozione. Meno buono il risultato sulla completezza informativa dell’etichetta. Il prezzo a confezione si aggira in media sugli 8 euro per 2,5 kg di prodotto. Ciò significa che in un anno la spesa sarebbe di circa 456 euro.

Sarebbe questa la migliore lettiera per gatti sul mercato secondo la recente indagine di una nota associazione anche grazie al costo contenuto

La prima posizione appartiene infine alla lettiera Cat’s Best Original in fibre di legno. Con un costo medio per confezione di 9,80 euro per 4,5 kg, si porrebbe tra le lettiere dotate di un prezzo più concorrenziale. Il costo sul singolo pacco, infatti, è superiore rispetto ad altri prodotti, ma la quantità è decisamente maggiore. In alcuni casi è più del doppio. All’anno, secondo l’utilizzo raccomandato, spederemmo 313,07 euro. La valutazione complessiva è di ben 87 punti su 100. Sono state valutate molto bene l’efficacia concreta nel contenimento dei cattivi odori e sulla funzionalità. Infine, se stiamo cercando un modo carino per rendere la lettiera meno visibile e invadente nella casa, queste tre idee di riciclo potrebbero essere un bello spunto.

