Questi oggetti da buttare potrebbero risolvere un fastidiosissimo e comune problema dei gatti

Convivere con un gatto è un’esperienza bellissima e divertente. I felini ci accompagnano in tanti momenti sereni ed in tanti ricordi. Nonostante questo, i gatti hanno ovviamente abitudini e necessità diverse dalle nostre. Oltre che conviverci, possiamo riuscire a renderle più compatibili con la nostra vita. L’alternativa sarebbe subirle come se fossero un problema. Quando invece la risposta è solo legata alla nostra capacità di mettere in pratica delle soluzioni semplici.

Di recente abbiamo parlato di come risolvere con 5 trucchi facilissimi le abitudini dei gatti rumorosi di notte, che possono rovinare il riposo nostro e dei vicini. Ora invece dimostriamo come basti l’uso della fantasia per risolvere un problema che può diventare fastidiosissimo. Cioè la presenza incombente della lettiera e dei relativi fetori nei nostri spazi. Ce ne saremo accorti quando siamo ospiti a casi di amici. Non è mai troppo bello andare a lavarsi le mani e trovarsi di fronte la sabbietta contenente le deiezioni feline. Ma il problema è semplicissimo da risolvere. Questi oggetti da buttare potrebbero risolvere un fastidiosissimo e comune problema coi gatti. E nascondere con grazia la lettiera.

Un nuovo grazioso impiego per questi oggetti ingombranti

Già in passato abbiamo visto 3 soluzioni fai da te e a costo zero possibili grazie a prodotti di uso comune nelle nostre case. Ora invece osserviamo come reinventare alcuni oggetti quasi certamente abbandonati in un angolo.

Pensiamo, ad esempio, a quelle confezioni regalo di bottiglie di vino fatte di legno. Capovolgendo le estremità, potremmo farle coincidere. Basterà poi eliminare una parete per costituire un efficace e discreto spazio da utilizzare dove preferiamo in casa.

Un’altra idea molto graziosa ed elegante potrebbe essere fornita da quei cesti in vimini intrecciati realizzati a forma di baulotto. Questi erano, ed in certi casi sono, molto utilizzati per picnic ed idee regalo. Ma è indubbio che, a parte le eccezioni, risultano oggetti inutilizzati. Ecco allora che potremmo riutilizzarli per accogliere i nostri gatti nel momento dell’espletamento delle esigenze fisiologiche. Ad essere raccomandate, in questo caso, sono quelle di dimensioni più grandi, per concedere al gatto tutto lo spazio di cui ha bisogno. Starà a noi poi fare in modo di ritagliare un degno ingresso.

Questi oggetti da buttare potrebbero risolvere un fastidiosissimo e comune problema coi gatti

Moltissimi di noi si troveranno in garage dei bauli. Questi oggetti fino agli anni ’70 erano pressoché la norma quando si doveva affrontare un lungo viaggio. Era, d’altronde, l’epoca dei cosiddetti facchini e peraltro non esistevano nemmeno i trolley con cui viaggiamo al giorno d’oggi. Questi oggetti, se non ci siamo affezionati, potrebbero essere intagliati in maniera molto graziosa per ottenere uno spazio molto ampio. Con un po’ di fantasia potremmo addirittura ricavare due ingressi distinti, utilizzando il resto dello spazio per altre esigenze. È ovvio che qualsiasi metodo scegliamo, dobbiamo stare attenti a non farci del male. Se si tratta di materiali particolari, è bene rivolgersi a un artigiano che li sappia lavorare.

Non dimentichiamo, peraltro, che queste pareti possono essere tranquillamente utilizzate in maniera creativa ed amica del design dei nostri ambienti. Pensiamo ad esempio che potremmo ricoprire il baule con un bel tessuto. Magari appoggiandoci sopra un vaso di fiori coloratissimi. Oppure ricordiamoci ancora quando da bambini decoravamo molte superfici con i ritagli di giornali e la cartapesta. Questo potrebbe fornire un tocco vintage molto interessante. Non dimentichiamo poi l’ironia. Potremmo segnalare la lettiera del nostro amico gatto con un cartello o un disegno simile a quello d’uso nei ristoranti.