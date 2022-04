Per dare vitalità al viso e carattere alla chioma, la cosa più frequente che si chiede al parrucchiere è la schiaritura dei capelli. Fare in modo che siano come baciati dal sole estivo permette di renderli bellissimi e luminosi. L’effetto ottenuto risulterà ancora più marcato se si combinano differenti tonalità dello stesso colore o di colori simili, creando delle sfumature morbide. Tra le tecniche più conosciute ci sarebbero certamente il balayage e lo shatush. Col tempo, però, i parrucchieri hanno sperimentato nuove tecniche, ottenendo dei risultati spettacolari.

Un esempio fra tutti sarebbe la schiaritura che unisce balayage e highlights, per un effetto delicato che gioca sulle lunghezze. Ma già da tempo nei saloni starebbe spopolando anche un’altra tecnica, che illumina la chioma come se fosse stata schiarita dal sole.

Per schiarire i capelli con effetto naturale e sfumato sarebbe questa la nuova tecnica che tutte chiedono al parrucchiere

La tecnica che pian piano è andata sostituendo altri metodi di schiaritura sarebbe il flamboyage. Al posto della solita carta stagnola o di altri supporti per stendere il colore, il flamboyage utilizza delle particolari strisce adesive. Ogni ciocca di capelli si posa su una striscia trasparente che permette di avvolgere anche piccole quantità di capelli e di colorarle una ad una. La colorazione che ne deriva sarà precisa e permetterà di giocare con le sfumature tra la base della chioma e le punte dei capelli. Infatti, si può decidere sia di schiarire o scurire il colore, creando un contrasto tra la base e le punte, ma sempre con un risultato molto naturale. Quando la tonalità è quella giusta, passato il tempo necessario, si possono rimuovere le strisce adesive con un po’ di acqua tiepida.

Quanto costa fare il flamboyage e come mantenerlo

Uno degli aspetti positivi del flamboyage per schiarire i capelli con effetto naturale è che, anche col passare del tempo, non causerebbe l’effetto ricrescita. Si può fare un ritocco o ripetere il procedimento dopo circa 2 o 3 mesi, ma senza urgenza. Il costo dipende molto dal parrucchiere presso cui si effettua la tecnica, ma in genere oscillerebbe tra i 70 e i 100 euro. L’effetto morbido e naturale si enfatizza ancora di più con l’acconciatura giusta. In particolare, per ottenere dei capelli ondulati come naturali, si possono applicare alcuni metodi casalinghi, oltre alla solita piastra.

