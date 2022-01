Moltissimi di noi hanno dei dolci gattini che vivono con noi in casa. A meno che non abbiamo un grande giardino sicuramente avremo una lettiera in cui il gatto fa i suoi bisogni. La lettiera è un dispositivo che serve per mantenere l’igiene in casa, ma a volte può trasformarsi in un oggetto puzzolente e sporco. Tanto dipende dal nostro gatto e dalle sue abitudini, se è in grado di usarla nel migliore dei modi oppure no.

Un problema che in moltissimi riscontrano, quindi, è l’odore che emana la lettiera, che nonostante le pulizie e l’uso di deodoranti potrebbe non andarsene. Oggi, perciò, vedremo perché se la lettiera del gatto puzza e riempie la casa di cattivo odore forse è per questo errore che in molti fanno.

Un oggetto da mantenere in ordine e pulito

La lettiera del gatto è un dispositivo che fa curato se vogliamo che risulti sempre pulito. La sabbietta sporca andrebbe rimossa ogni volta in cui il gatto fa i suoi bisogni con cura. È importante rimuovere i bisognini e anche la sabbia bagnata se vogliamo togliere l’odore di pipì.

Se vogliamo evitare che la lettiera inizi a puzzare, dovremo svuotarla interamente almeno una volta al mese, in modo da pulirne i bordi con cura. In questa parte molto spesso rimangono residui di feci e di urine che alla lunga possono iniziare a puzzare.

Un problema molto diffuso che causa cattivi odori è il fatto che i gatti spesso fanno i bisogni anche al di fuori della lettiera. Per questo motivo dobbiamo riservare una cura meticolosa anche ai bordi e all’esterno.

Dopo che il gatto ha usato la lettiera e noi abbiamo pulito è molto importante aerare l’ambiente in modo da far uscire tutti i cattivi odori. Possiamo usare anche dei deodoranti specifici per coprire gli odori più persistenti.

Se la lettiera del gatto puzza e riempie la casa di cattivo odore forse è per questo errore che in molti fanno

Se abbiamo seguito queste indicazioni ma l’odore continua a persistere e a impestare casa nostra forse dovremo provare a cambiare una comune abitudine. Lo sbaglio che in molti fanno è non mettere una sufficiente quantità di sabbia nella lettiera. Così facendo le deiezioni non saranno assorbite e finiranno con il rimanere a contatto con il fondo della lettiera. Per questo motivo è fondamentale mettere una maggiore quantità di sabbia e aggiungerla ogni volta in cui si è rimossa quella sporca.

Approfondimento

Non avremo mai più cattivi odori di pipì di gatto ora che si può smaltire la lettiera nel WC .