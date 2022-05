Gli ospiti sgraditi che potrebbero prendere di mira la nostra abitazione sono tanti. Alcuni sono tipici della stagione calda, come zanzare o moscerini, altri si vedono praticamente tutto l’anno. Ma se pensiamo che siano solo gli insetti a infastidirci, ci sbagliamo.

Anche i nostri amici felini, in certi casi, potrebbero procurarci qualche noia di troppo. I gatti randagi sono una costante con la quale hanno a che fare tantissime persone. Sono in ogni dove, anche se si vedono più spesso nei grandi centri abitati, e a volte fanno danni.

Se ci identifichiamo in questa situazione, sappiamo che non dobbiamo per forza ricorrere a un esperto o a metodi estremi per liberarcene. Infatti, basterà servirci di un rimedio apposito e del tutto naturale che scaccerà i felini fastidiosi senza procurargli danni.

Cattive abitudini

Se i gatti randagi prendono di mira la casa, forse è anche a causa nostra. Nonostante ciò, dobbiamo sapere che i responsabili potrebbero essere anche animali domestici, come il micio del vicino. Puntualizzazione a parte, ciò che potrebbe attirarli da noi potrebbe essere in primis la spazzatura.

Per questo dovremmo evitare di lasciare bidoni e sacchi dell’immondizia vicino all’uscio di casa. Altrimenti rischieremo anche di dover rimediare ai bisogni che lasciano sparsi all’esterno. In ogni caso, sappiamo che i gatti preferiscono fare cacca e pipì lontano da dove mangiano o dormono. Per cui potrebbero usare il giardino come water perché in una posizione ideale.

Oltre a questo, dovremmo resistere alla tentazione di dar loro del cibo. Molti si fanno impietosire dal loro musetto grazioso ma, nutrendoli, non faremo altro che attirarli costantemente da noi. Se proprio non volessimo lasciarli senza pasto, dovremmo pensare di lasciare la ciotola lontano da casa.

Questo rimedio naturale e profumato riuscirà ad allontanare i gatti randagi da balconi e giardini senza far loro del male

Abbiamo letto di tante idee diverse per allontanare i gatti, randagi o domestici che siano. Ma con una semplice soluzione potremmo realmente porre fine al problema. Nello specifico, ci basterà mischiare circa 120 ml di aceto di mele a 15 gocce di olio essenziale all’arancia.

L’aroma di questi due ingredienti non piace ai felini, il che li rende eccezionali repellenti naturali. Una volta creata la soluzione, la versiamo in un flacone spray e la spruzziamo nei punti da cui solitamente passano i gatti. Questo rimedio naturale e profumato sarà il nostro migliore alleato in questi casi.

Approfondimento

