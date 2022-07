I gatti sono tra gli animali domestici più diffusi in Italia. Intelligenti, astuti ma anche coccoloni i gatti sanno bene come farsi amare da noi umani. Per quanto ci piacciano gli animali però, quando questi fanno i bisogni in giardino o tra le piante dell’orto può essere sgradevole. Generalmente, a comportarsi così sono i gatti randagi che si aggirano indisturbati nelle nostre aree esterne. Togliere gli escrementi degli animali è un’attività tutt’altro che piacevole, ma necessaria per mantenere orti e giardini sempre in ordine. Fortunatamente, possiamo ricorrere a qualche semplice trucchetto per risolvere questo comune problema. Prendersi cura del giardino e delle piante è un’attività che facciamo volentieri e con passione, ma che richiede anche fatica. Ecco perché oggi con questo articolo sveleremo che possiamo allontanare i gatti senza fare loro del male usando un rimedio davvero economico e profumatissimo.

Basta un goccio di questo prodotto naturale per allontanare i gatti che fanno cacca e pipì, ma anche topi e formiche

Quando abbiamo a che fare con gli animali dobbiamo sempre cercare di essere pazienti ed allontanarli in modo non aggressivo. Teniamo presente che se i gatti fanno i bisogni nelle aree esterne non è per farci un dispetto, ma per istinto. Per nostra fortuna, possiamo ricorrere ad un semplice, economico ed efficace rimedio naturale da preparare in pochissimi secondi. Per prepararlo ci serviranno soltanto 3 ingredienti che molti di noi hanno già in cucina: limone, caffè e cannella. Tutti e 3 questi prodotti possiedono un odore molto intenso che diversi animali non sopportano. I gatti possiedono un olfatto molto fine e sviluppato e l’odore di questo repellente li allontanerà velocemente.

Come si prepara

Uniamo in una bottiglia il succo di 2 limoni, 1 cucchiaino di cannella e una manciata di fondi di caffè. Molte persone utilizzano la cannella in giardino per la cura delle piante, perché in grado di proteggerle dall’attacco di alcuni funghi. I fondi di caffè e il succo di limone invece sono spesso usati per concimare in modo naturale le piante. Dopo aver diluito questi ingredienti in mezzo litro d’acqua, vaporizziamo il repellente in varie zone del giardino e in prossimità delle piante dell’orto. Basta un goccio di questo prodotto naturale per allontanare i gatti, ma possiamo usarlo anche per tenere lontani altri animali. Molti insetti e roditori sono sensibili ad alcuni tipi di odori come le spezie e gli oli essenziali. Ecco perché questo straordinario prodotto naturale può allontanare facilmente anche formiche e topi che sono una presenza poco piacevole nelle nostre aree esterne.

