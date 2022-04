Il bagno è ovviamente la stanza più umida della casa. Ma per combattere il problema esistono dei rimedi semplici, naturali e molto economici. Fra questi ci sarebbe anche una pianta speciale, adatta persino ai più negati col giardinaggio.

Una pianta non solo graziosa ma anche utile

Le piante d’appartamento non solo abbelliscono le stanze, ma potrebberoo anche aiutare a risolvere alcuni problemi. Per esempio, gli esperti consigliano di tenere una particolare piantina sulla scrivania, soprattutto se si lavora da casa. Fra le scocciature che le piante potrebbero combattere c’è anche l’umidità negli ambienti domestici, soprattutto nel bagno. In questa stanza l’aria umida causa spesso altri disagi, come muffe e cattivi odori. Ma alcune varietà di piante vivono bene in queste condizioni.

In particolare, tra le specie più adatte ci sarebbe la sansevieria, nota anche come dracaena trifasciata o lingua di suocera. Questa pianta da tenere in bagno ha foglie lunghe e folte, che si sviluppano in verticale. Ma non è solamente per la sua bellezza che molti scelgono di coltivarla. La lingua di suocera avrebbe anche altre proprietà. Infatti, la sansevieria sarebbe in grado di assorbire l’umidità in eccesso e di purificare l’aria, aiutando quindi a combattere muffe e cattivi odori. Inoltre, è spesso consigliata come pianta adatta ai principianti perché richiede pochissime cure. Infine, la lingua di suocera ha un ultimo interessante vantaggio.

Questa pianta da tenere in bagno eliminerebbe umidità e cattivi odori ed è facilissima da coltivare e moltiplicare

Il bello della sansevieria è che moltiplicarla è davvero semplice. Una volta comprata la pianta è possibile produrne infinite altre col minimo sforzo. Ecco come:

individuare una foglia di sansevieria dall’aspetto sano e forte; tagliare la foglia vicino alla base; lasciar riposare la talea per circa due giorni; piantare la foglia in un vaso e innaffiare.

Presto le foglie appena piantate inizieranno a creare nuove radici. Certo, un vasetto con una sola foglia non è il massimo come decorazione. Ma si possono tagliare più foglie di sansevieria e piantarle una accanto all’altra. Oppure si può ricorrere a una soluzione ancora più creativa.

Esistono infatti diverse varietà di sansevieria, che si differenziano per il colore e la forma delle foglie. È possibile ricavare delle talee da varietà diverse e piantarle nello stesso vaso, in modo da creare una composizione variegata e originale. Insomma, il modo perfetto per arredare il bagno e combattere gli eccessi di umidità! Infine, se si vuole profumare il bagno grazie alle piante, esiste un trucco davvero geniale che aiuterebbe anche a rilassarsi.

