Spesso il gatto corre all’improvviso per casa così ecco svelata la ragione di questo comportamento

Gli esperti ce lo dicono sempre e dovremmo tenerlo a mente. Gli animali che vivono nei nostri appartamenti sono magari addomesticati, ma non dobbiamo dimenticare la loro origine e natura selvaggia. Alle volte compiono dei gesti che ci fanno rimanere perplessi. Magari li notiamo, ma non ne capiamo subito la ragione. Poi li associamo alla loro vita nella natura e tutto sembra più chiaro. Ad esempio, quando i cani sentono un rumore forte vanno a nascondersi nel punto più riparato di casa. Per loro quello rappresenta una sorta di caverna in cui sentirsi riparati e al sicuro. Oppure i gatti alle volte si avvicinano colpendoci con il muso. In quel modo stanno rilasciando inconsapevolmente delle sostanze naturali su di noi per comunicare gioia. Questo serviva loro come memorandum per orientarsi nel Mondo.

Molti invece si chiedono perché spesso il gatto corre all’improvviso per casa. Anche quando apparentemente tutto sembra essere tranquillo e l’atmosfera è serena e rilassata. Dovremmo per lo meno monitorare questa situazione, perché la motivazione alla base potrebbe essere complessa.

Non sempre è così semplice risolvere

La ragione più banale consisterebbe in un’esigenza di movimento. Consideriamo il ritmo biologico del gatto. Noteremo che la stragrande maggioranza del tempo il gatto dorme, compie operazioni di pulizia, oppure semplicemente prende il sole o le carezze. Il tempo dedicato al gioco e al movimento spesso è poco. In natura la situazione invece è ben diversa. Sebbene il gatto fosse abituato a cacciare di notte e riposare di giorno, infatti, l’attività fisica e mentale era di certo maggiore. Possiamo giocare con il gatto per farlo divertire e sfogare un po’.

Attenzione però alle situazioni di stress. In questo caso la soluzione non si limita a qualche minuto di movimento. Occorre considerare in primo luogo se in casa qualche elemento possa turbare il gatto. Può trattarsi di nuove presenze (animali o umane). Oppure di nuovi profumi e persino di spostamenti nel mobilio. I gatti sono molto sensibili ai cambiamenti. Questi potrebbero riguardare anche i luoghi in cui sono abituati a dormire, mangiare o usare la lettiera. In questi casi dovremmo fare attenzione. Il gatto ci sta segnalando un problema che gli causa malessere.

Un’altra motivazione che lo potrebbe spingere a compiere questo movimento è quella del pizzico di qualche parassita. Sulla sua pelle si potrebbero nascondere delle pulci. Osserviamolo con attenzione per vedere se si gratta e nasconde qualche ospite indesiderato. In caso di gatti anziani, invece, potrebbe trattarsi di ipertiroidismo. Il nostro amico a quattro zampe avrebbe allora appetito costante e la grossa difficoltà nel prendere sonno. Adotterebbe questo comportamento quindi nel tentativo di spendere energia per stancarsi. Anche in questo caso dovremmo monitorare con particolare attenzione il suo modo di comportarsi.

Infine, ricordiamo che i rumori causati dal gatto potrebbero creare più di una situazione spiacevole con i vicini. Questo avviene specialmente quando generano rumori notturni in appartamento. Così, utilizziamo questi semplici trucchi per incentivarlo a dormire.