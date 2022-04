Fra gli elementi che non mancano mai nei nostri carrelli della spesa ci sono le bottiglie di acqua. Gli italiani infatti preferiscono consumare quella comprata che quella del rubinetto, principalmente per questioni di gusto. Ma visto che stiamo vivendo un periodo di difficoltà e di aumenti di prezzo, come abbiamo visto già con il fenomeno della shrinkinflation, è meglio fare la spesa tenendo sotto controllo il portafoglio. Per questo oggi suggeriamo di comprare un ottimo prodotto che, per il suo alto livello, si rivela un acquisto vantaggioso anche per le nostre tasche. Sarebbe la migliore acqua in bottiglia secondo le indagini dell’Istituto Tedesco di Qualità. Vediamo insieme qual è e quali sono i parametri che la renderebbero tanto speciale.

Come scegliere l’acqua al supermercato

Prima però vediamo quali sono i principi per scegliere una buona acqua quando si va al supermarket. Il primo criterio di cui tenere conto sarebbe il pH del liquido alla sorgente. Questo, infatti, deve avere il valore di 7, che sta ad indicarne la neutralità. Poi, un’altra buona mossa consiste nel controllare il residuo fisso. Per essere accettabile dovrebbe essere compreso fra 50 e 500 mg per litro. In generale, però, più è basso, meglio è. Infatti, se questo valore fosse compreso fra i 500 e i 1.000, potrebbe causare dei problemi, in quanto potrebbe essere adatto solo ad alcuni soggetti. Per questo dovrebbe essere assunto solo sotto prescrizione medica. Poi ci sono anche alcuni altri dati a cui dare un occhio, come ad esempio nitrato e sodio.

Sarebbe la migliore acqua in bottiglia per rapporto qualità prezzo secondo un’indagine, contiene pochissimo sodio e si rivelerebbe ottima contro l’ipertensione

Però vediamo nel dettaglio qual è il marchio che è stato da poco premiato. Stiamo parlando dell’Acqua Sant’Anna, che quest’anno ha ricevuto la menzione dall’ITQF come miglior prodotto per quanto riguarda qualità e prezzo. Infatti, le acque estratte dalla fonte piemontese di Vinadio avrebbero delle proprietà veramente benefiche per la salute. Queste, unite ai severi standard dell’azienda, hanno portato a un liquido che non presenta dei fattori di contaminazione. Quest’acqua ha infatti un basso residuo di sodio, elemento che esporrebbe all’ipertensione e alle problematiche cardiache. Vanta poi un residuo fisso di 22,0 mg per litro, uno dei migliori fra tutti i marchi in commercio. Questo è un altro motivo per cui sarebbe adatta a tutti, anche per la preparazione delle pappe dei neonati.

