Ecco cosa succede se beviamo acqua, sale e bicarbonato dopo pranzo o cena

La spesa settimanale economica a 50 euro è un lontano ricordo per molte famiglie. Il rincaro dei prezzi degli alimenti ha messo in crisi il nostro budget di spesa settimanale. Tanto che molte persone sono costrette a ricorrere ai consigli della nonna per evitare di dover comprare prodotti per la casa.

Ad esempio, il bicarbonato è molto utile perché lo possiamo impiegare per mille faccende. Acqua calda e bicarbonato per pulire è fantastico. Così come gli usi del bicarbonato in lavatrice.

Usare il bicarbonato in casa ci potrebbe far risparmiare parecchi euro

Se guardiamo su Internet, scopriremo almeno 25 usi del bicarbonato di sodio. Ad esempio, se ci chiediamo cosa uccide le formiche, il bicarbonato potrebbe essere una risposta. Non solo per terra, ma il bicarbonato contro le formiche sulle piante è altrettanto efficace.

Lavare frutta e verdura in gravidanza con bicarbonato, ad esempio, è una pratica alla quale ricorrono molte donne in dolce attesa. In generale, il bicarbonato è utile per igienizzare frutta e verdura. C’è anche chi si mette il bicarbonato sui capelli, in quanto alzerebbe il PH, mantenendoli più a lungo e combattendo la forfora.

Se cerchiamo un trattamento bomba contro le pulci in casa questo prodotto è una soluzione

Anche per i nostri animali il bicarbonato si potrebbe rivelare molto utile. Ad esempio, qualcuno utilizza limone e bicarbonato contro le pulci dei gatti e zecche. E nella nostra alimentazione? Vediamo cosa succede se beviamo acqua, sale e bicarbonato dopo pranzo o cena.

Senza dimenticare che il bicarbonato potrebbe essere prezioso anche se stiamo preparando un buon sugo. Questo perché aiuterebbe a mantenere quell’equilibrio tra dolce e acido che è la base di un buon sugo. E se, per caso, assaggiandolo, dovesse risultare troppo acido, ecco che il bicarbonato potrebbe fare al caso nostro. In realtà, dovremmo stare attenti alle dosi. Se consideriamo che un cucchiaino di bicarbonato andrebbe a sistemare l’acidità di un sugo di una ventina di persone dovremmo regolarci di conseguenza.

Ecco cosa succede se beviamo acqua, sale e bicarbonato dopo pranzo o cena

Ritornando al discorso su acqua e bicarbonato, perché è importante prenderlo dopo pranzo e cena, nella nostra alimentazione? Ebbene, acqua e bicarbonato eliminerebbero il bruciore nello stomaco. Anche prenderne un pizzico da solo, facendolo sciogliere in bocca, aiuterebbe a neutralizzare l’acido cloridrico nello stomaco.

Nella nostra dieta e alimentazione, se siamo facili avere gas nella pancia o gonfiore di stomaco, ebbene acqua e bicarbonato ci aiuterebbero anche a digerire. Attenzione, però, a non farlo a stomaco vuoto, perché potrebbe alterare il pH dello stomaco, con effetto opposto.

Ecco, dunque, cosa succede se beviamo acqua, sale e bicarbonato dopo i pasti principali.

