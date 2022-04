Spesso ignoriamo alcuni alimenti, li diamo per scontati e non ci rendiamo conto quanto possano essere salutari per il nostro organismo, oltre ad avere un gusto strepitoso. Le piante, che si tratti di bulbi o foglie, sono un vero dono della Natura e molte di loro sono un toccasana.

In questa stagione abbiamo una ricca scelta di verdure e ortaggi da scegliere, per mettere in tavola delle delizie senza paragoni, spendendo pochi euro. Inoltre, essendo molto gustose, alcune specie, non hanno bisogno di lunghe preparazioni, In pochi minuti potremo organizzare un piatto da chef.

Non consideriamo o sottovalutiamo non di rado lo scalogno e gli agretti, degli alimenti di stagione davvero fenomenali, anche in termini di proprietà benefiche.

2 contorni saporiti da mangiare crudi o cotti per aumentare il senso di sazietà e favorire il benessere di cuore e arterie

I bulbi dello scalogno somigliano tanto alle cipolle ma sono più piccoli e possono essere di vari colori, ma il loro sentore è decisamente più delicato e leggero ma sempre aromatico. Sembrerebbe che lo scalogno abbia origine in Asia, dove nasce spontaneo. È conosciuto fin dall’antichità, inoltre, per presunte proprietà afrodisiache.

È ipocalorico, ha solo 72 calorie circa per 100 gr, ricco di vitamine A, B6, C, K, flavonoidi e minerali tra cui selenio, magnesio, potassio, ferro e zinco. Per questo sarebbe un alimento in grado di ridurre i rischi di problemi cardiovascolari, favorendo il benessere del cuore e delle arterie.

Mentre gli agretti, una pianta saporita del Mediterraneo, sono ancora più leggeri e dal gusto deciso. Sono tipici della stagione primaverile e, soprattutto grazie alle fibre, aumenterebbero il senso di sazietà, agevolerebbero l’evacuazione, perché potrebbero avere effetti lassativi. Le sue foglie e i fusti sono protagonisti anche di ricette spagnole, oltre che italiane.

In cucina

Questi alimenti leggeri sono perfetti per realizzare 2 contorni saporiti da mangiare crudi o cotti, ottimi anche per esaltare piatti semplici e veloci. Se non abbiamo molto tempo per stare in cucina, basterà lavarli accuratamente e tagliarli a piccoli pezzi, per poi aggiungerli a crudo nelle insalate fresche.

Si abbinano bene con la lattuga, pomodorini e ceci, oppure olive, alici e carote. Con gli agretti potremo realizzare contorni in agrodolce con aceto e zucchero, sbollentandoli leggermente, ma anche all’interno di sbrigative frittate salva cena.

Anche lo scalogno è perfetto da fare in agrodolce oppure bollito con aceto balsamico o vino rosso. Da provare assolutamente, poi, le patate al forno con spicchi di questo dolce tubero. Anche cotti in padella con carciofi a pezzi e menta fresca sono davvero eccezionali.

Se invece vogliamo conservarli per più tempo potremo creare dei pesti, marmellate e conserve di vario genere, da tenere all’interno di barattoli di vetro.

Lettura consigliata

3 facili ricette per contrastare la stitichezza e fare una scorpacciata di calcio e vitamina C favorendo la salute dell’intestino