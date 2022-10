Ecco la miglior acqua tonica per il gin tonic secondo una recente classifica

Fresca e dissetante, l’acqua tonica piace a moltissimi e di rado manca nel frigo di casa. Se gustarla da sola è un piacere per il palato, potrebbe dare il meglio di sé in un buon drink. Il gin tonic è il cocktail per eccellenza che si prepara con la nostra deliziosa bibita. Ma procurarsi una tonica piuttosto che l’altra potrebbe non dare gli stessi risultati. Per questo motivo è importante fare una distinzione tra i prodotti, sottolineando una prima differenza tra tipologie in commercio.

Quanti tipi ne esistono

Anche se la chiamiamo sempre con lo stesso nome o la distinguiamo per marca, di acqua tonica ne esistono diversi generi. Questi si differenziano al palato per sapore e aspetto, e se vogliamo anche per utilizzo. Al giorno d’oggi la maggior parte dei prodotti sono industriali. Ad ogni modo, cercando bene si possono trovare bibite premium più naturali e prive di additivi.

A livello di tipologie, le acque toniche si suddividono in Indian e Botanical. Le prime sono perfette per i cocktail, e tra questi ovviamente il nostro squisito gin tonic. Hanno un aspetto piuttosto cristallino e un sapore secco tendente all’amaro. La famiglia delle Botanical, invece, si presenta più torbida alla vista, ma morbida al palato e solitamente aromatizzata.

Ecco la miglior acqua tonica per un cocktail che conquista

Il piacere di assaporare una buonissima bevanda fatta in casa è infinito. Ma solo con la base giusta potremo ottenere un risultato finale degno di nota. Per preparare un gin tonic da capogiro, dovremo scegliere la tonica più indicata.

Nella classifica delle migliori rientra senza dubbio AQ Aqua di Monaco. Si tratta di una serie di acque toniche riconoscibili per il logo di un cigno sulla bottiglia. Segnaliamo in particolare la Green Organic Herbal Tonic, dal gusto equilibrato e pulito con sentori di agrumi e camomilla.

Si posiziona molto bene anche la Indi & Co., una bevanda della variante Botanical prodotta da Indi Essences. Si ottiene dalla macerazione e distillazione di ingredienti quali cardamomo, kalonji e scorza di lime. Ha un’intensa aromaticità data dal mix di note floreali e speziate. In bocca è molto pulita e briosa. È inconfondibile per il logo dell’elefantino stampato sull’etichetta.

Infine, vogliamo indirizzare l’attenzione sulla J.Gasco Dry Bitter Tonic. È la classica tonica, effervescente al punto giusto ma comunque delicata. Inizialmente dolce al palato, lascia un retrogusto amaro alla fine. Perfetta per sfoderare un cocktail di livello da sorseggiare col massimo piacere. Dunque, ecco la miglior acqua tonica di cui potremmo servirci per rendere uniche le serate coi nostri amici.

