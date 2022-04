La Natura molto spesso ci offre dei paesaggi davvero indescrivibili, dei veri gioielli dove respirare aria pulita, ammirare e contemplare il panorama in pieno silenzio. Pensare a una meta per trascorrere una giornata diversa dalle altre potrebbe voler dire organizzare una gita alla scoperta di una cascata.

Infatti, non esistono solo le mete culturali, anche questi scorci potrebbero rappresentare un’idea per staccare dalla città. In Italia ci sarebbero più di 30 cascate, sparse da Nord a Sud, dove la cosa più bella da fare è sentire il rumore dell’acqua che scorre. Spesso anche i percorsi per raggiungere questi punti sono luoghi incantevoli. Ci permettono di rimanere a stretto contatto con la vegetazione.

Spettacolari e particolari queste 3 cascate italiane suggestive immerse nella natura in uno scenario da cartolina per un’escursione sensazionale

Sull’Appennino tosco-romagnolo, vicino Palazzuolo sul Senio, si trovano le bellissime Cascate dell’Abbraccio. I sentieri che portano in questo luogo sembrano essere incantati. Ci sono boschi ricchi di faggi e alberi particolari, il Mulino dei Diacci e tanta Natura rigogliosa, attraversata dal torrente Rovigo.

Proprio uno dei suoi rami forma la Cascata, che deve il suo nome alla particolare forma della caverna alle sue spalle, che sembra voglia abbracciarla. È possibile visitare anche questa zona molto suggestiva, mentre d’inverno le stalattiti creano un’atmosfera molto singolare.

Esistono più percorsi, anche adatti a tutta la famiglia, per raggiungere il punto d’interesse facendo trekking e trovare ristoro per gustare qualche golosa pietanza prima di proseguire. Per chi volesse rimanere in zona a dormire, per affrontare il percorso con più calma, ci sono dei rifugi dove pernottare, almeno in alcuni periodi dell’anno.

Bergamo e Trento

A più di 1.700 metri di altitudine ci sono le Cascate del Serio, in alta Valseriana, in provincia di Bergamo, che si formano nella prima parte del fiume Serio. Sarebbero le più alte d’Italia, e le seconde in Europa, visto che raggiungono 315 metri d’altezza e sono divise in 3 salti.

Sono purtroppo visibili sono poche volte l’anno. Infatti, intorno al 1931 fu costruita una diga per sfruttare l’acqua per l’energia elettrica, interrompendo il corso del fiume. Per poter far ammirare questo strepitoso spettacolo naturale, d’estate le varie organizzazioni si accordano per farle rivivere.

A Tenno, in Trentino, sono un’attrazione da visitare assolutamente le Cascate del Varone. Alte circa 100 metri e sicuramente molto originali e interessanti dal punto di vista geologico. Gole e grotte, frutto di erosioni millenarie, donano a questo luogo un aspetto magico e surreale, valorizzato grazie anche allo splendido parco botanico, aree pic-nic e bar per rifocillarsi.

Sono spettacolari e particolari queste 3 cascate italiane. Da visitare assolutamente, almeno una volta per ammirarle in tutto il loro splendore.

