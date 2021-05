In molti pensano che più un articolo è costoso più è di qualità. Spesso però non è così. Infatti chi compra le bottiglie d’acqua al supermercato affidandosi solo ai nomi delle grandi marche sta facendo un errore: ecco come scegliere il prodotto migliore di tutti. Vediamo insieme come fare.

Il comportamento tipico

Generalmente quando ci si reca al supermercato, spesso si fa incetta di acqua minerale. Quando si tratta di comprare questo bene di necessità molti per andare sul sicuro cercano fra gli scaffali gli articoli con nomi più famosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo questo comportamento è sbagliato perché non sempre questi ultimi sono necessariamente i migliori. Per questo oggi spieghiamo che chi compra le bottiglie d’acqua al supermercato affidandosi solo ai nomi delle grandi marche sta facendo un errore: ecco invece come scegliere il prodotto migliore di tutti. Seguendo alcuni criteri, infatti, è possibile trovare dell’acqua con proprietà simili a prezzi migliori.

Occhio all’etichetta

Un buon metodo per scegliere un qualsiasi prodotto consiste sempre controllare l’etichetta. In questo caso è necessario fare attenzione ad alcuni valori. Ecco quali:

Il pH alla temperatura di sorgente: questo deve sempre aggirarsi attorno al numero 7 che indica la sua neutralità. Una cifra al di sotto indica un liquido acido, una al di sopra uno basico;

questo deve sempre aggirarsi attorno al numero 7 che indica la sua neutralità. Una cifra al di sotto indica un liquido acido, una al di sopra uno basico; Il residuo fisso: va bene un numero che si aggiri da meno di 50 milligrammi ad un massimo di 500. Dai 500 ai 1.000 va bene solo se si è un soggetto molto sportivo, ma è meglio sempre confrontarsi con uno specialista prima di assumerla perché può provocare problemi ai reni.

va bene un numero che si aggiri da meno di 50 milligrammi ad un massimo di 500. Dai 500 ai 1.000 va bene solo se si è un soggetto molto sportivo, ma è meglio sempre confrontarsi con uno specialista prima di assumerla perché può provocare problemi ai reni. Il nitrato: se misurato come azoto non deve oltrepassare i 10 milligrammi ogni litro, se no la soglia massima di nitrati è 45.

se misurato come azoto non deve oltrepassare i 10 milligrammi ogni litro, se no la soglia massima di nitrati è 45. Il sodio: le acque povere di sodio in generale sono più indicate, soprattutto se si segue una dieta o se si vuole combattere la ritenzione idrica. Il contenuto deve essere inferiore ai 20 milligrammi per litro.

Approfondimento

Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche