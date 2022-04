Molti di noi si stanno accorgendo di vivere in un periodo di crisi economica. Infatti, la crisi dovuta al coronavirus, seguita poi dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina hanno pesato molto sui portafogli dei singoli e delle famiglie. Infatti, le bollette di luce e gas sono schizzate alle stelle e allo stesso modo anche comprare generi alimentari è diventato molto più dispendioso. In passato abbiamo già spiegato come difendersi da questi fenomeni, adoperando questo strumento sui termosifoni e facendo attenzione alle marche. Oggi continuiamo su questa scia, però sempre nell’ambito della spesa. Infatti, ecco perché è assolutamente necessario fare attenzione a questo dato quando si va a fare compere al supermercato. Scopriamolo insieme.

La shrinkinflation, ovvero l’inflazione occulta

Ognuno di noi, nel proprio privato, si è accorto di quanto sia diventato difficile fare la spesa, soprattutto negli ultimi tempi. Anche i più distratti, infatti, avranno notato i prezzi lievitare e lo scontrino finale gonfiarsi nonostante la poca merce presente nel carrello. Questi effetti sono sicuramente i più evidenti, ma ce ne sono altri che risultano altrettanto preoccupanti e sono meno visibili. Questo è il caso della shrinkinflation, in italiano detta anche inflazione occulta.

Questa colpisce i prodotti che appaiono più rassicuranti e che sembrano avere mantenuto lo stesso prezzo, ma invece sono diminuiti di peso. Si è quindi convinti di portare a casa un articolo conosciuto e di una certa dimensione per poi scoprire che è notevolmente più leggero. In alcuni casi questo fenomeno può verificarsi anche quando è presente un lieve aumento di prezzo. Generalmente la merce più colpita è quella dolciaria o dei farinacei.

Attenzione a questo dato quando si fa la spesa perché potrebbe farci salvare una montagna di soldi

Quindi, per evitare di buttare il proprio denaro, è necessario fare sempre una comparazione del prezzo all’etto e al chilo e scegliere di conseguenza. Si consiglia quindi di appuntarsi man mano i prezzi della propria merce preferita per verificarne l’andamento nel tempo. Per farlo è semplicemente necessario fotografarli con il proprio smartphone e conservarli nel tempo. Un’altra buona alternativa, però, consiste nel cercare di preparare il più possibile il cibo a casa, sfruttando gli ingredienti necessari per prepararlo da zero. In questo modo si può avere un controllo del peso e della quantità, ma anche della qualità e del gusto finale.

