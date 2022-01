Sarà un fine settimana al top per Toro e Capricorno, mentre questi altri 3 segni zodiacali saranno un po’ giù di morale

Siamo giunti alla fine dell’ultima settimana del mese di gennaio. Oggi è sabato, il giorno che dà inizio al tanto atteso week end. Per molte persone è un momento di riposo e di stacco dalle attività lavorative. È il momento in cui potersi rilassare e dedicare ai propri passatempi preferiti. Spesso è anche il momento in cui ci si trova con i parenti o qualche amico. Altri ne approfittano per una gita fuori porta o un viaggetto di 2 giorni.

Insomma, qualunque cosa si scelga di fare il sabato e la domenica, ci si aspetta sempre che il fine settimana vada a gonfie vele. Vorremmo che tutto fili lisci e che non ci siano intralci che possano rovinare i nostri piacevoli piani. Purtroppo, però, non tutto dipende da noi e dalle nostre scelte.

Di certo, possono sopraggiungere imprevisti di vario tipo. Ma, a dominarci dall’alto, ci sono anche stelle e pianeti, per chi ci crede ovviamente.

Andiamo, quindi, a dare un’occhiata all’oroscopo di questo fine settimana. In generale, abbiamo già parlato di un fine gennaio davvero trionfale per il Capricorno. Soffermiamoci però sui due giorni del week end.

Sarà un fine settimana al top per Toro e Capricorno, mentre questi altri 3 segni zodiacali saranno un po’ depressi

I due segni di Terra riceveranno importanti gratificazioni in ambito lavorativo. Oltre a godere del successo che meritano, i nati di questi due segni porteranno a casa grandi successi anche nel settore economico-finanzario. Entrando più nel dettaglio, tra le giornate di sabato e domenica, i Capricorno concluderanno importanti affari che si riveleranno addirittura più remunerativi di quanto loro stessi si aspettavano.

Affari in vista anche per il Toro. Soprattutto chi è alla ricerca di un posto di lavoro o vuole cambiare il proprio, potrà ricevere interessanti proposte professionali da cogliere al volo. Insomma, quanto già avevamo previsto per il fine mese di questi segni di Terra, pare proprio confermarsi. Per loro, infatti, sarà un fine settimana al top.

Concentriamoci ora sui meno fortunati

Piuttosto stanco e privo di energie, l’Ariete sarà un po’ giù di tono. In questo fine settimana non sarà sicuramente di grande compagnia. Non avrà neppure molta voglia di uscire. Anzi, vorrà starsene da solo. Sulla stessa linea sarà il Cancro. Soprattutto i nati nella prima decade avranno un atteggiamento molto negativo e poco fiducioso verso il futuro.

Infine, la tripletta dei segni zodiacali che non godranno di un week end esaltante, si completa con il segno dei Pesci. I nati sotto questo segno avranno più che altro qualche problemino in campo sentimentale.

Nel frattempo, anticipiamo che è previsto un febbraio faticoso per questo segno zodiacale.

