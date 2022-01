Invece del solito panino, possiamo optare per un’alternativa più sfiziosa e leggera. Lasciamoci quindi ispirare dal sushi per creare qualcosa di originale, da mangiare per strada, in ufficio o a casa. Infatti, si tratta effettivamente di una sorta di panino, ma sostituiamo il pane col riso e il ripieno è tutto da gustare.

Ingredienti

500 g di riso per sushi;

2 cucchiai di sale;

olio per friggere;

200 g di salmone abbattuto;

2 cucchiai di zucchero;

1 lime;

100 g di cipollotti;

1 avocado;

2 cucchiai di salsa di soia;

1 cucchiaino di miele.

10 minuti e riso, salmone e avocado diventano il tris perfetto per una ricetta fresca, leggera e deliziosa

Mettiamo il riso in una ciotola e laviamolo diverse volte sinché l’acqua che rilascia non sarà trasparente. Poi mettiamolo in pentola, coprendolo con due dita di acqua e un cucchiaio di sale. Mettiamo il riso a bollire a fuoco moderato e quando avrà assorbito tutta l’acqua copriamolo con un coperchio. Poi, aiutandoci con un cucchiaio, distribuiamolo su una teglia coperta con pellicola. Livelliamo bene la superficie creando uno strato uniforme di circa 3 centimetri.

Nel frattempo, dedichiamoci agli altri ingredienti. Tagliamo il salmone molto finemente, come se fosse una tartare. Mischiamolo insieme a un cucchiaio di sale, la scorza di un lime e il suo succo. Poi, affettiamo il cipollotto e tagliamo l’avocado a fette. Condiamolo con sale e altro succo di lime, se lo desideriamo. Mettiamo il salmone in frigo e torniamo al riso. Versiamo l’olio per friggere in un tegame capiente e portiamolo a temperatura. Nel frattempo, con una ciotola poco più grande del palmo della nostra mano, ritagliamo dei dischi di riso come se fosse una formina per biscotti. Poi trasferiamo delicatamente il riso in padella. In questo modo diventerà la nostra base croccante. Oppure, in alternativa, possiamo saltare questo passaggio e coprire un lato dei due dischi di riso con dell’alga nori. In questo modo potremo comunque impugnare il tutto come un panino, ma sarà ancora più leggero.

Una volta che il riso si sarà raffreddato abbastanza, possiamo assemblare. Ora, 10 minuti e riso, salmone e avocado saranno un fantastico tris. Mettiamo proprio il nostro salmone condito su un disco di riso, poi creiamo uno strato cremoso con l’avocado. Infine, aggiungiamo il cipollotto e spennelliamo l’altro disco con la salsa di soia. Ora chiudiamo il “panino” e avvolgiamolo nella pellicola trasparente. Tagliamolo a metà e il piatto è servito, perfetto sia a pranzo che a cena!