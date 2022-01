Siamo esattamente a metà dell’ultima settimana di gennaio. Sono ancora in molti ad avere una certa curiosità circa le previsioni di questo 2022 appena iniziato. Poco tempo fa, abbiamo rivelato che il super favorito del 2022 sarà questo segno zodiacale.

Ma andiamo per gradi e concentriamoci sul presente, o comunque sul futuro che sta appena dietro l’angolo. Per quanto riguarda il mese che sta per sopraggiungere, è previsto un febbraio faticoso per questo segno zodiacale.

Ma facciamo ancora un piccolo passo indietro e rimaniamo a parlare di questa settimana che sta per chiudere gennaio.

Proprio ieri, mercoledì 25, Mercurio è entrato nel segno del Capricorno, percorrendo così gli ultimi 5 gradi di quello che è il terzo segno di Terra. Nel frattempo, Venere permane sempre nel segno del Capricorno. Ma non è ancora finita, perché anche Marte sta per unirsi ai due pianeti appena citati. Insomma, siamo di fronte ad una congiunzione astrale altamente favorevole. Infatti, sarà un fine gennaio trionfale per il Capricorno, senza dubbio.

Cosa attende i Capricorno

Testardi e molto determinati, i nati sotto questo segno amano organizzare e pianificare per bene ogni cosa. In questo periodo, saranno poi così carichi di energie che riusciranno a pianificare molti altri progetti. Si sentiranno vitali e pieni di voglia di fare. Inoltre, in questa fase di luna crescente, con grande probabilità, riusciranno anche a realizzare sogni e desideri più profondi.

Sempre attenti e puntuali nelle questioni lavorative, i nati sotto il segno del Capricorno, in questi giorni che chiudono gennaio, saranno premiati anche sul versante amoroso, grazie alla permanenza di Venere nel segno. È questo, quindi, il momento giusto per costruire relazioni importanti ed anche per risolvere vecchi conflitti.

Sarà un fine gennaio trionfale per il Capricorno e quest’altro segno zodiacale grazie ad una fortunata sinergia di pianeti

Come già si intuisce dal titolo, le buone notizie non riguarderanno soltanto i Capricorno. Ad essere favorito da questa speciale congiunzione di pianeti sarà infatti anche un altro segno di Terra. Nello specifico, ci riferiamo al Toro. Andiamo quindi a scoprire cosa attende gli amici di questo segno.

Con la Luna positiva, la fortuna strizzerà l’occhio ai nati sotto il segno del Toro. Si prevedono giorni ottimali per prendere decisioni importanti e instaurare rapporti molto validi, soprattutto in ambito lavorativo e professionale. Animati da coraggio ed entusiasmo, i Toro sapranno infatti prendere qualsiasi decisione, anche molto importante. E lo faranno senza alcun tentennamento, ma sicuri delle proprie decisioni e sempre con il sorriso sulle labbra. Senza paura di rimpiangere nulla.