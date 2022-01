Molti di noi amano il vastissimo mondo dei profumi. Tra quelli commerciali, quelli da supermercato e quelli di nicchia, non esiste che l’imbarazzo della scelta.

Chi ama questo mondo sa bene come sia spesso difficile trovare le nuove uscite e riuscire ad ottenere dei campioncini gratuiti. Oggi, perciò, condivideremo alcuni consigli per chi ama i profumi e vorrebbe annusarli prima di acquistarli. Dunque, ecco come ottenere gratis i campioncini delle nostre profumazioni preferite, scopriamolo insieme.

Come orientarsi in questo mondo

Se abbiamo scoperto la passione per le fragranze, sappiamo bene come i profumi siano dei prodotti piuttosto costosi. Per quanto sia vero che esistono quelli per tutte le tasche, dai profumi equivalenti a quelli low cost, i profumi più raffinati e ricercati hanno prezzi notevoli.

In questo mercato di lusso sono in espansione le case di nicchia che producono essenze particolari, a partire da materie prime raffinate e di qualità. Molto spesso dietro questi profumi ci sono nasi profumieri famosi che ricercano note originali ed inusuali. Alcune di queste case sono antiche e vantano una storia centenaria, mentre altre sono nuovissime ed innovative.

Ma se vogliamo acquistare uno di questi costosi profumi e non vogliamo fare acquisti alla cieca come possiamo fare?

Ecco come ottenere gratis i campioncini dei migliori profumi, anche di nicchia

Online troviamo diversi siti che offrono l’invio di campioncini gratuiti di profumi. Spesso, però, questi siti inviano i campioni in seguito all’acquisto di un minimo di spesa e offrono solo alcune marche. In certi casi non è nemmeno possibile scegliere quale fragranza ottenere e ci ritroveremo con i classici profumi commerciali che forse già conosciamo.

Se vogliamo ottenere dei campioni specifici in maniera gratuita, dovremmo direttamente rivolgerci alle case di produzione. Alcuni siti offrono il servizio di invio gratuito di piccoli dispenser di pochi millilitri. In certi casi, in particolare se l’azienda ha una sede estera, è possibile che ci verranno chieste delle spese di spedizione.

Se il sito della marca che ci interessa non offre questa opzione, possiamo direttamente scrivere all’azienda spiegando le ragioni del nostro interesse e quali fragranze vorremo provare. È molto probabile che ci verranno inviati alcuni campioni promozionali e che potremmo così trovare il nostro profumo.

