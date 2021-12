È arrivato anche l’ultimo giorno di questo 2021. Tra gioie e dolori, soddisfazioni e difficoltà, ci stiamo per lasciare alle spalle un altro anno. Ma come sarà il 2022? Nelle ultime settimane, molti di noi avranno sicuramente consultato l’oroscopo: leggendolo sulle riviste, ascoltandolo alla TV o alla radio. Sempre attenti alle esigenze dei nostri Lettori, anche noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato tante informazioni in tal senso. Ad esempio, ricordiamo che sono in arrivo fiumi di soldi e importanti gratificazioni sul lavoro per l’Ariete e per questi altri 2 fortunati segni zodiacali.

Ed anche vincite al gioco e una valanga di soldi attendono questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante. Dal punto di vista sentimentale, invece, non solo l’Acquario farà faville ma anche questi altri 2 segni zodiacali travolti da amori romantici e passionali.

A questo punto, però, cominciamo a pensare a gennaio e ai mesi seguenti. Infatti, il 2022 sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci ma la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali.

Il 2022 sarà l’anno dei Pesci

Come già si intuisce nel titolo, tra i favoriti del nuovo anno ci sono i Pesci. D’altra parte, Giove entra proprio in questo segno, gettando le basi per dar vita a nuove situazioni importanti che avranno durata nel tempo. Ai nati sotto questo segno si presenteranno infatti possibilità di cambiamento davvero entusiasmanti, ed anche tantissime novità, ideali per trasformare il proprio stile di vita. Questo magico periodo particolarmente favorevole raggiungerà il suo culmine in primavera, tra aprile e maggio.

Il 2022 sarà un anno d’oro anche per il Cancro, un altro segno di acqua. I cancerini, infatti, potranno cominciare il nuovo anno in maniera serena e gioiosa. La fortuna che li travolgerà riguarderà un po’ tutti gli ambiti della vita, ma soprattutto la sfera sentimentale.

Giove donerà i suoi benefici influssi anche all’Acquario

Il momento dell’anno più favorevole per i nati sotto il segno dell’Acquario sarà l’estate. Il 2022 sarà all’insegna dei grandi progetti. I nativi di questo segno riusciranno a costruirli e realizzarli perché sostenuti da una grande sicurezza. Inoltre, non mancherà neppure anche un pizzico di fortuna che farà incontrare loro sulla strada ottime opportunità da non farsi scappare.

Concludiamo con un fortunato segno di Fuoco

Il 2022 porterà, infine, grandi svolte anche per il segno dell’Ariete. L’inizio anno sarà una sorta di preparazione ma poi, nel mese di maggio, quando Giove entrerà nel segno, sarà un tripudio di soddisfazioni in ogni ambito della vita.