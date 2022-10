La Luna piena del Cacciatore che ad ottobre illuminerà questi segni zodiacali

Domenica 9 ottobre, intorno alle 22:54 ore italiane, avremo finalmente l’opportunità di ammirare nel cielo la prima Luna piena dell’autunno. Riconoscibile dal classico alone arancione che la circonda, essa è considerata, fin dai tempi più antichi, una delle più importanti dell’anno.

Presso i nativi americani, ad esempio, veniva soprannominata Luna del “cacciatore”, proprio perché segnava l’inizio di un periodo molto frenetico per i cacciatori. Infatti, questo plenilunio compariva nelle ultime nottate adatte per la caccia, prima dell’arrivo del grande inverno. Nel Medioevo, invece, veniva chiamata Luna del “sangue” poiché era legata ad alcuni riti pagani che commemoravano i defunti e gli spiriti.

Il plenilunio di ottobre, quest’anno, si troverà in Ariete, in opposizione alla Bilancia che stazionerà, invece, nel Sole. Questa posizione così particolare avrà un’influenza davvero incredibile su quasi tutti i segni dello zodiaco, sia nel bene che nel male.

Secondo l’oroscopo la Luna piena del Cacciatore premierà 3 segni zodiacali in particolare

Uno dei segni zodiacali che riceverà più fortuna, durante tutto il mese di ottobre, sarà l’Acquario. Per i nati sotto questo segno, infatti, la presenza di Saturno porterà enormi ricchezze e garantirà un periodo di serenità psicofisica. La Luna piena, quindi, sarà la ciliegina sulla torta su una situazione già di per sé ottimale e che continuerà, probabilmente, fino a dicembre inoltrato. Sul piano lavorativo, ci saranno grosse novità, soprattutto per i liberi professionisti e per i commercianti che, dopo mesi di difficoltà, ritorneranno a guadagnare. Sul piano affettivo, invece, ci saranno ancora delle tensioni, ma nulla di irrisolvibile. Infatti, basterà essere più predisposti alla comprensione e all’ascolto del partner per uscire illesi da questo periodo di difficoltà.

Un segno di aria e uno di acqua

Un altro segno che uscirà rinvigorito dal passaggio della Luna piena sarà quello dei Pesci, soprattutto sotto la sfera dei sentimenti. Infatti, se da un lato continueranno a persistere delle difficoltà sul campo lavorativo e finanziario, dall’altro, il rapporto di coppia vivrà un momento di ripresa. I soldi, quindi, costituiranno, ancora per un po’ di tempo, un vero e proprio grattacapo da gestire, mentre l’amore andrà a gonfie vele. In questo senso, anche per i single si prospettano delle settimane davvero promettenti.

Il terzo segno zodiacale, che la Luna piena del Cacciatore sicuramente premierà, sarà il Capricorno. Per questo segno, già la settimana che sta per terminare è stata ricca di sorprese, grazie alla forte positività trasmessa da Mercurio. Anche per la prossima, quindi, ci si aspetta una certa continuità soprattutto in termini di stabilità emotiva e produttività sul lavoro.

Lettura consigliata

Sarà un autunno 2022 complicato per questi segni secondo l’oroscopo cinese