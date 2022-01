Oggi è il 19 gennaio. Abbiamo ormai superato la metà del primo mese dell’anno. Le feste sono un lontano ricordo e tutti quanti abbiamo ripreso le nostre solite attività quotidiane. Nonostante ciò, però, si continua ad avere una certa curiosità sulle previsioni di questo 2022 appena cominciato. Qualche settimana fa abbiamo rivelato che nel 2022 il super favorito sarà il segno dei Pesci.

Ma facciamo un passo per volta. Il periodo storico che stiamo vivendo ci ha infatti insegnato che le cose possono cambiare e addirittura stravolgersi da un momento all’altro. Per tante cose è, quindi, purtroppo inutile fare grandi programmi e progetti. Cerchiamo di vivere nel presente e concentriamoci al massimo sul futuro imminente.

Mancano poco più di 10 giorni ad un nuovo mese. Scopriamo quindi cosa ci riserva febbraio. In particolare, nel presente articolo, approfondiremo la situazione di uno specifico segno. Infatti, è previsto un febbraio faticoso per questo segno zodiacale a causa di Saturno, Luna e Mercurio opposti che gli daranno del filo da torcere.

Come si prospetta febbraio in generale

Il prossimo mese Giove sarà in Bilancia. Ciò significa che l’eterno dualismo amore e razionalità tenderanno ad unirsi. Questi due aspetti, insieme, danno luogo a tanta saggezza. Per molti segni, febbraio 2022 sarà piuttosto dinamico. Si prevedono cambiamenti positivi e gradite sorprese in molti ambiti della vita. Non per tutti, però, sarà così. Per qualcuno, infatti, le cose saranno un po’ più difficili.

Previsto un febbraio faticoso per questo segno zodiacale a causa di Saturno, Luna e Mercurio opposti che gli daranno del filo da torcere

Dopo aver affrontato un mese di gennaio non proprio semplice, il Leone non potrà risollevare l’umore perché le cose continueranno a non girare per il verso giusto.

A dare il colpo di grazia ai nati sotto questo segno saranno ben 3 pianeti. Mercurio, Luna e Saturno in opposizione non saranno generosi in fatto di energia e concentrazione. La situazione che si prospetta non è terribile ma neppure semplice. Nessuno regalerà nulla a questo segno. Chi ha iniziato un nuovo lavoro o ha instaurato nuove collaborazioni, dovrà impegnarsi per dare sempre il massimo.

Inoltre, per vivere serenamente e soprattutto evitare screzi e litigi con gli altri, è importante mantenere la calma e tenere a bada il nervosismo. Sappiamo bene che è difficile ma, in questi casi, arrabbiarsi non serve proprio a nulla. È molto meglio concentrarsi per trovare una certa stabilità, magari dedicandosi a qualche passatempo piacevole o ritagliandosi qualche momento di svago e relax.

Saturno sarà portatore di guai anche in ambito finanziario. Massima cautela quindi prima di lanciarsi in spese pazze.