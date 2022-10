L’oroscopo può svelare moltissimo sulla nostra personalità. Gli astri possono influenzare i nostri modi di fare, il carattere e i nostri pensieri e questo ci rende simili o diversi ad altre persone. Molti di noi consultano l’oroscopo soltanto per curiosità, mentre altri cercano di capire con quali segni sono compatibili. Tuttavia, quando pensiamo a compatibilità non ci riferiamo soltanto all’amore, ma anche all’amicizia e ad altri rapporti umani. Oggi ci dedicheremo ai 3 segni di fuoco che, secondo gli astri, sono tra i più passionali. Sveleremo quali sono i segni che hanno una forte compatibilità con Ariete, Leone e Sagittario e come fare breccia nel loro cuore.

I segni zodiacali compatibili con Ariete, Leone e Sagittario e come conquistarli

Gli Ariete amano le persone che si fanno notare. Per conquistarli, basterà corteggiarli e farli sentire importanti e adulati. Sempre sinceri, impulsivi ed audaci, gli Ariete sono persone che a prima vista possono incutere timore. Una persona dal carattere chiuso può sentirsi intimidito dall’energia e dall’espansività di un Ariete. Tuttavia, tra i segni maggiormente compatibili con l’Ariete ci sono i Pesci. Infatti, spesso gli opposti si attraggono e questi 2 segni insieme riescono spesso ad instaurare un legame duraturo, sincero e ricco di positività. Un altro segno che va d’accordo con l’Ariete è il Leone che invece, ha un carattere molto audace e determinato. Una relazione o un’amicizia tra questi 2 segni di fuoco è destinata a durare in eterno se ci saranno sempre dialogo e sincerità.

Leone

I nati sotto questo segno amano essere al centro dell’attenzione. Per conquistare un Leone basterà dare loro attenzioni e farli sentire indispensabili. I Leone possiedono un carattere decisamente passionale e forte ed amano chi sa tenere loro testa ed è in grado di sfidarli. Proprio per questo motivo, il partner perfetto per il Leone è senza dubbio un Ariete. In questa relazione, non mancheranno mai scontri e confronto, ma anche molta lealtà e fiducia reciproca. I Leone sono anche compatibili con gli Scorpione, affascinati, misteriosi e spesso enigmatici. Gli Scorpione possiedono le caratteristiche giuste per tenere testa a un Leone che cerca non solo l’avventura, ma anche uno scambio di idee ed opinioni.

Sagittario

Può sembrare strano, ma sono questi i segni zodiacali compatibili con Ariete, Leone e Sagittario. Gli appartenenti a quest’ultimo segno zodiacale sono persone avventurose, sempre alla ricerca di novità ed esperienze stimolanti. Proprio per questo motivo, in amore e in amicizia vanno d’accordo con i Toro. I Toro sono persone con i piedi per terra, ma con grande voglia di conoscere e scoprire qualcosa di nuovo. Un altro segno zodiacale che va d’accordo con il Sagittario è senza dubbio il Cancro. I Cancro sono persone piuttosto sensibili e caute e potremmo quasi definirle l’opposto rispetto al Sagittario. Un legame tra queste 2 personalità così diverse è destinato a durare a lungo perché si sostengono e si compensano a vicenda. Ad ogni modo, per conquistare un Sagittario occorrerà avere pazienza perché danno fiducia soltanto a poche persone. Tuttavia, chi dimostrerà di avere pazienza e si mostrerà sempre corretto e leale nei suoi confronti potrà ottenere amore e completa dedizione.

