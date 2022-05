Per chi non ama gli alcolici, questa limonata alle fragole che sarà pronta in 10 minuti si rivelerà una vera e propria manna dal cielo. Semplice, veloce da preparare ed economica grazie ai pochissimi ingredienti da acquistare, è anche un’ottima alternativa alla granita.

Si serve fredda, meglio ancora se con tanto ghiaccio e guarnita con una fettina di limone e qualche fragolina. Chi ha intenzione di prepararne una versione meno calorica potrà sostituire lo zucchero presente nella ricetta che proporremo con una quantità a scelta del proprio dolcificante preferito.

Ingredienti per 6 bicchieri

500 g di acqua;

70 g di zucchero;

250 g di fragole pulite e tagliate a metà;

2 limoni;

ghiaccio.

Per completare

1/2 fettina di limone;

fragole;

ghiaccio.

Sarà pronta in 10 minuti la limonata più economica e rinfrescante dell’estate e che permetterà di trovare immediatamente sollievo dalla calura

In un pentolino, far cuocere 100 ml di acqua assieme allo zucchero. Farlo sciogliere e lasciar bollire il tutto per un paio di minuti. Spegnere il fuoco e far raffreddare lo sciroppo. Intanto, spremere i limoni e pulire e tagliare le fragole a pezzi.

In un frullatore, mescolare le fragole assieme al succo dei limoni. Aggiungere lo sciroppo e frullare fino ad ottenere un composto denso e omogeneo. In una caraffa, mettere abbondante ghiaccio, fragole e la restante acqua. Mescolare il tutto. A questo punto, non resta che conservare la limonata alle fragole oppure servirla immediatamente. Nel primo caso, lasciarla in frigorifero per un massimo di 3-4 giorni. Se si ha intenzione di berla subito, invece, travasarla in dei bicchieri e mettere al loro interno ghiaccio, fragole e una fettina di limone. Fatto ciò, non resterà che consumarla per trovare un po’ di sollievo dal caldo tipicamente estivo.

Lettura consigliata

Basta seguire poche semplici regole per conservare le fragole in frigorifero persino per 1 settimana ed evitare che si formi la muffa