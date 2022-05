Voglia di un cappuccino o di un caffè macchiato? Sapendo come montare il latte autonomamente, non ci sarà più bisogno di dover sempre uscire per andare a prenderlo al bar.

L’importante è avere a disposizione del latte fresco e intero, con una percentuale di grassi attorno al 3,8% circa. Per montarlo, non servirà alcun macchinario, ma solamente seguire uno de metodi che proporremo all’interno di questa guida.

Con il frullatore ad immersione o con le fruste elettriche

Quasi tutti hanno in casa un frullatore ad immersione. Ebbene, torna utile anche per montare il latte in casa. Per farlo, bisogna prima scaldarlo senza farlo bollire e poi frullarlo per circa due minuti. In seguito, spegnerlo e azionarlo nuovamente per lo stesso lasso di tempo. Al termine di quest’ultimo, si dovrebbe notare della schiuma in superficie. Se così non fosse, continuare a frullare fino ad ottenere il risultato desiderato.

In assenza di un frullatore ad immersione, usare le fruste elettriche seguendo lo stesso procedimento.

Con un barattolo o una bottiglia di plastica

In alternativa, dopo aver scaldato il latte nel pentolino si può optare per travasarlo in un barattolo o in una bottiglia di plastica. Dopo averlo chiuso con cura, cominciare ad agitare energicamente i contenitore. In questo modo, si riuscirà a montare il latte.

Come montare il latte in casa per preparare un cappuccino o un caffè macchiato senza andare al bar e senza usare la macchina a vapore o il montalatte

Qualunque soluzione si scelga, ovviamente, bisogna tenere in conto che non si otterrà affatto una schiuma perfetta come quello che si potrebbe avere con il montalatte e con la macchina al vapore. Tuttavia, sarà abbastanza corposa da poter essere utilizzata per preparare un cappuccino o un caffè macchiato, da bere mentre si mangiano dei pancake all’avena o si sgranocchiano degli squisiti biscotti alla nutella.

Lettura consigliata

5 idee geniali e utili per riciclare i fondi di caffè e come conservarli per evitare che ammuffiscano