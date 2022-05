Le fragole sono frutti amatissimi e salutari, ricchi come sono di vitamina C e antiossidanti. Trovano posto come ingredienti in numerose ricette e anche per preparare squisiti dolci estivi, come una delle più note varianti del tiramisù.

Purtroppo sono anche frutti molto delicati, che deperiscono facilmente. Proprio per questo, spesso le si compra per mangiarle poche ore dopo. In realtà, è possibile farle durare più a lungo.

Basta seguire poche semplici regole per conservare le fragole in frigorifero persino per 1 settimana ed evitare che si formi la muffa

La prima cosa da fare quando le si porta in casa è toglierle dalle vaschette di plastica in cui vengono vendute. Al suo posto, si potrà ricorrere ad un contenitore in vetro o plastica ampio e privo di coperchio. Le altre regole d’oro da seguire per conservare più a lungo le fragole sono non rimuoverne le foglie ed evitare di lavarle fin quando non arriverà il momento di mangiarle.

Bisogna assicurarsi che siano completamente asciutte e, qualora necessario, tamponarle con della carta assorbente. Una volta fatto ciò, è molto importante separare le fragole integre da quelle leggermente ammaccate. Queste ultime devono essere mangiate il prima possibile. Fare ciò permette di evitare che compromettano i frutti integri.

Adesso non resta che metterle nel frigorifero

Bisogna farlo conservarle in un contenitore avente le caratteristiche citate in precedenza, rivestendone il fondo con della carta assorbente. A questo punto, non resta che lasciarle all’interno del frigorifero e controllare di tanto in tanto. Se alcuni frutti danno segno di deperimento bisogna rimuoverli tempestivamente.

Dunque, basta seguire poche semplici regole per conservare le fragole più a lungo. Quando arriverà il momento di mangiarle, sarà possibile lavarle e toglierne piccioli e foglie. Infine, si potrà scegliere se mangiarle così come sono, condirle con zucchero, panna montata e limone oppure in modo un po’ più originale.

