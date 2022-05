Con l’avvicinarsi dell’estate, le temperature stanno nuovamente cominciando ad alzarsi. Capita sempre più spesso di ritrovarsi sudati dopo essersi mossi a malapena. Per combattere la calura, non c’è niente di meglio che mangiare una crema di caffè o, meglio ancora, una buona granita al limone. Vedremo come prepararla in casa, usando ingredienti genuini.

In molti evitano di farlo perché credono che ci sia bisogno di usare la gelatiera. Niente di più sbagliato, poiché esistono ricette che permettono di prepararla anche se non se ne possiede una, proprio come quella che stiamo per illustrare.

Ingredienti per 4 persone

500 ml di acqua;

200 g di zucchero;

250 ml di succo di limone appena spremuto;

1 cucchiaino di amido di mais.

Come preparare una granita siciliana al limone buona come quella del bar e che non si indurisce senza usare la gelatiera

Spremere i limoni e ricavarne il succo. Per evitare gli sprechi, si consiglia di non buttarne le bucce, che possono essere riutilizzate in tanti modi diversi.

In un pentolino, mettere acqua e zucchero e scaldarli a fuoco dolce, mescolando continuamente. Quando lo zucchero si sarà sciolto, rimuovere il pentolino dal fuoco.

Aggiungere il cucchiaino di amido di mais e il succo di limone. Infine, filtrare il tutto in un ampio recipiente. Trasferirlo nel congelatore e attendere 30 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, rompere il ghiaccio formatosi in superficie con l’aiuto di una frusta a mano. Mescolare e rimettere la granita in congelatore per altri 30 minuti. Ripetere il procedimento ogni mezz’ora, fin quando non si otterrà un composto bianco e cremoso. Fatto ciò, non resterà che servirla in un bicchiere o, seguendo la tradizione siciliana, in una brioche col tuppo.

Il trucco per non far indurire la granita

Ecco come preparare una granita siciliana al limone buona come quella del bar e che, per giunta, non si indurirà col passare dei giorni. Ciò è dovuto all’aggiunta dell’amido di mais tra gli ingredienti. Si ricorda, però, di continuare a mescolarla di tanto in tanto se non si ha intenzione di mangiarla subito.

