Sapevi che questi ingredienti sono perfetti per insaporire il brodo di carne? Ecco i segreti degli chef

Sapevi che questi ingredienti sono perfetti per insaporire il brodo di carne?

Il brodo di carne è un piatto della tradizione che prepariamo spesso in inverno. Una ricetta semplice ma che potrebbe nascondere delle insidie. Infatti, capita alle volte, di preparare un brodo poco saporito. Ma scopriamo quali sono gli ingredienti da aggiungere per renderlo super gustoso.

Durante le fredde serate invernali è un vero piacere rimanere al caldo tra le mura di casa. Un buon libro, una serie TV, una morbida coperta e soprattutto preparare qualcosa da mangiare che scalda il corpo.

Sono tante le pietanze che in inverno ci coccolano e aumentano le nostre difese immunitarie. Pensiamo ad esempio, alla zuppa di verdure. Il suo calore si propaga per tutto il corpo scacciando via quella fastidiosa sensazione di freddo.

Anche il classico brodo di carne è uno dei comfort food più amati nelle giornate invernali. Una delle preparazioni base della tradizione culinaria italiana, proprio come il brodo di gallina e quello vegetale.

Le nostre nonne erano convinte che aiutasse a far passare velocemente il raffreddore e l’influenza.

I passaggi fondamentali per preparare un brodo di carne sempre al top

Il brodo di carne può essere utilizzato come consommé, oppure per preparare delle salse, delle zuppe e dei risotti.

Una ricetta che va bene per ogni occasione. Ma non è sufficiente mettere in pentola tutti gli ingredienti per essere certi di ottenere un brodo perfetto e saporito. Questa ricetta, se pur semplice, necessita di una serie di passaggi fondamentali.

Ad esempio, è importante utilizzare inizialmente dell’acqua fredda e lasciare cuocere tutti gli ingredienti a fiamma bassa. Oltre alla carne e alle verdure, non dimentichiamo di utilizzare anche le ossa. Costano pochissimo e insaporiscono il brodo.

Aggiungiamo il sale solamente a fine cottura. È anche importante filtrare il brodo per eliminare le impurità.

Poche e semplici regole da seguire, per preparare un brodo davvero eccezionale.

Sapevi che questi ingredienti sono perfetti per insaporire il brodo? Non potrai più farne a meno

Oltre alla carne, anche la scelta delle verdure è molto importante. Spesso si utilizzano sedano, carota e cipolla tagliati a pezzettoni. Ma per rendere il brodo più saporito possiamo aggiungere anche altri ingredienti.

Avete mai pensato alle croste del Parmigiano? Perfette da sostituire al sale. Prima di utilizzarle, dobbiamo raschiare la parte esterna con un coltellino. Se sono troppo dure, teniamole in ammollo per 10 minuti in acqua tiepida.

Ma possiamo anche insaporire il piatto aggiungendo delle foglie d’alloro, chiodi di garofano oppure un pizzico di noce moscata. Ma non esageriamo con le quantità, per evitare di coprire il sapore del brodo.

Un ingrediente inaspettato

Un altro ingrediente speciale da utilizzare, potrebbe essere il miso. Un insaporitore della tradizione giapponese, ottenuto dalla fermentazione della soia.

Questo condimento cambia davvero le regole del gioco. Non solo per la preparazione dei piatti orientali, ma il miso si sposa bene anche con il brodo. Aggiungiamone un cucchiaino verso la fine della cottura. Non servirà neanche il sale.