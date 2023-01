Prendi nota di questi trucchetti per preparare polpette sempre perfette e saporite: fenomenali come quelle della nonna

Le polpette sono un piatto davvero straordinario. Una ricetta semplice da preparare, ma che alle volte nasconde delle insidie. Allora scopriamo questi trucchetti della nonna per renderle morbide dentro e croccanti fuori.

Le polpette sono uno dei piatti più gustosi della cucina italiana. Amate dai grandi e dai bambini, sono il confort food da preparare la domenica e in ogni occasione speciale.

Un aperitivo o un secondo piatto molto economico, ma immancabile sulle tavole degli italiani. Ogni famiglia ha la sua ricetta personale e infallibile.

Le polpette si possono preparare in diversi modi. Naturalmente le più buone sono quelle fritte. Ma se vogliamo rimanere leggeri, allora cuociamole al forno. Saranno ugualmente saporite e gustose.

Si preparano in pochi minuti e non necessitano di tanti ingredienti. Nella ricetta classica, questi bocconcini di carne macinata contengono del formaggio grattugiato, uova, sale, prezzemolo e la mollica del pane. Ma possiamo anche aggiungere dell’aglio e del vino, per aromatizzare.

Se si cerca la variante vegetariana, sostituiamo la carne macinata con le verdure.

Prendi nota di questi trucchetti per preparare polpette croccanti fuori e morbide dentro

Preparare le polpette è davvero facilissimo. Ma attenzione, anche le ricette più semplici nascondono delle insidie. Infatti, può capitare che le polpette siano troppo dure e poco saporite. Allora vediamo come prepararle grazie ad alcuni trucchetti della nonna.

Sappiamo che la carne da utilizzare è un misto tra manzo e maiale. Infatti, la carne non deve essere mai troppo magra. Una percentuale di grasso renderà le nostre polpette molto più morbide. Non tritiamola troppo finemente, ma il macinato deve essere tagliato grossolanamente.

La mollica del pane: indispensabile!

Sappiamo tutti che per ottenere delle polpette morbide è necessario ammollare la mollica del pane nel latte. Ma non tutti sanno che possiamo aggiungere anche dell’acqua tiepida. Oppure, per gli amanti dei sapori forti, lasciamo ammorbidire il pane in acqua e vino.

Possiamo anche sostituire la mollica con la farina di mais, quella di ceci, ecc. Naturalmente il piatto cambierà sapore.

Come insaporire le polpette e cuocerle perfettamente

Oltre a condire le polpette con il sale, possiamo renderle più saporite aggiungendo anche degli altri ingredienti. Ad esempio, aglio, pepe, noce moscata, semi di finocchietto, paprika e l’immancabile prezzemolo tritato. Per fare in modo che la carne assorba tutti questi sapori, prepariamo l’impasto delle polpette alcune ore prima e conserviamolo in frigo all’interno di un contenitore con chiusura ermetica.

È arrivato il momento di dare alle polpette la tipica forma tonda. Per rendere questa operazione più facile, inumidiamo le mani con dell’acqua o versiamo qualche goccia di olio e farina. Con questo piccolo segreto la carne non si attaccherà più alle nostre mani.

Ora prendi nota di questi trucchetti per preparare polpette fritte sempre perfette.

Ecco cosa fare.

Prima di immergere le polpette nell’olio, assicuriamoci che questo sia arrivato alla temperatura giusta. Per fare in modo che siano cotte perfettamente e in maniera uniforme, muoviamo in continuazione la padella (piccoli movimenti), facendo attenzione a non versare l’olio bollente.