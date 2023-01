4 segni zodiacali a cui regalare anelli e gioielli quest’anno a prezzi che renderanno molto felici

La spesa potrebbe essere elevata ma ne vale la pena. La nostra storia d’amore metterà le ali con questi preziosi che rispecchiano le caratteristiche dei segni zodiacali portando prosperità e buona sorte.

Si avvicina San Valentino e l’imbarazzo per il regalo da comprare potrebbe renderci nervosi. Eppure seguendo i consigli delle stelle potremmo semplificarci il compito. Perché, forse non lo sappiamo, ma ogni segno zodiacale ha un metallo preferito e sarà più immediato decidere quale acquisto fare con queste poche indicazioni. Che sia un anello o un altro gioiello, il regalo sarà sicuramente apprezzato se scelto con cura e con amore.

Per esempio, la pietra che portafortuna al segno del Leone è il diamante. Tutte le pietre che hanno una luce naturale con tonalità gialle o dorate, con ambra e quarzo, saranno regali benaccetti. Ma se abbiamo la possibilità di fare uno sforzo economico, allora possiamo scegliere un Trilogy in oro giallo a 9 carati. Possiamo trovarlo a meno di 600 € scontato quasi del 40%. Per il nostro compagno sarebbe ideale un anello Eternity a binario in oro bianco 18 carati con diamanti neri. Lo troviamo a meno di 1.000 € scontato del 50%.

Vivacità e futuro radioso

Tra i 4 segni zodiacali a cui regalare anelli e pietre preziose troviamo l’Acquario. Si tratta di un segno che trae forza da ametista, fluorite e malachite. Chi è nato sotto questo segno percepisce le vibrazioni, le disarmonie e ricerca sempre l’equilibrio. I diamanti splendono e la lucentezza dei lapislazzuli li aiuterà a mantenere viva la personalità e il benessere interiore. Con 450 € possiamo comprare un anello in oro giallo scontato del 20% e con 18 carati.

Per il segno dello Scorpione il rubino è la scelta più giusta. Porta vitalità oltre che fortuna, quindi se vogliamo vivacizzare la nostra storia d’amore questo è il regalo più adatto. Un solitario con rubino a 315 €, oppure una collana con rubino a goccia con prezzi che si aggirano sui 730 € con sconti del 20%. Oro rosa e tennis di diamanti rendono il gioiello unico e prezioso, se la nostra compagna è abituata a doni raffinati e se vogliamo sorprenderla nel modo più romantico.

4 segni zodiacali a cui regalare anelli anche senza una promessa

Il significato dello smeraldo è conosciuto da tutti. La pietra verde rappresenta l’amore e il cuore ed è simbolo di rinascita. Se vogliamo riconquistare il segno della Bilancia possiamo affidarci a questa pietra preziosa che ha proprietà terapeutiche e propiziatorie. Ci aiuterebbe a definire la nostra relazione e a mandare un messaggio di fedeltà eterna.

Un anello in argento per uomo con uno smeraldo incastonato in un modello No Rush ha un costo di 600 €. Non è ingombrante ma non passa inosservato. Gli orecchini con questa pietra preziosa offrono ampia scelta. Si va dai 400 € fino 2.000 € se ci sono i diamanti, piccoli con chiusura a monachella oppure pendenti a seconda dei gusti. Comodi, aderenti e poco impegnativi oppure di taglio ovale e chiusura a perno farfalla, possiamo scegliere senza badare al prezzo per un’occasione davvero speciale. Non si tratta di regali che devono essere fatti per forza per fidanzamenti o promesse sul futuro. Quando il segno zodiacale viene affiancato dalla pietra giusta, il futuro non può che essere splendente.