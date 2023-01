Sogni spesso soldi e di diventare ricco? Scopri cosa significa e se il denaro è in arrivo realmente

Durante il sonno la nostra mente viaggia e proietta varie rappresentazioni che ci torneranno alla memoria al risveglio. Immagini di diversa natura, a volte al limite del fantastico, altre invece che appaiono come reali. Tra quelle più ricorrenti indubbiamente vi sono i soldi, pensiero fisso di tutti, ma è un buon presagio sognarli? Rispondiamo a questa domanda.

I sogni son desideri, così cantava la famosa Cenerentola del cartone animato della Disney, in effetti non è che avesse tutti i torti. La realtà onirica infatti materializza quelli che sono i nostri pensieri, che possono essere tanto di preoccupazione quanto di speranza.

Allo stesso tempo, secondo le più tradizionali credenze, i sogni fungerebbero anche da presagio, nefasto o benaugurante a seconda dei casi.

Dunque, poiché l’aspetto economico è importante per tutti e protagonista anche della dimensione onirica, chiariamo cosa significa sognare denaro secondo le più diffuse interpretazioni.

Sogni spesso soldi e di diventare ricco? Finalmente svelata l’interpretazione

Spesso le rappresentazioni mentali durante il sonno potrebbe avere un senso capovolto, ma non sempre. Per capire bene i messaggi inconsci che ci giungono dobbiamo analizzare attentamente i vari elementi che compaiono nel sogno. Talvolta basta una minima variazione per far sì che si debba interpretare in tutt’altro modo.

Se ad esempio dovessimo sognare di arricchirci, in realtà ciò preannuncerebbe qualche evento triste. Una montagna di denaro accumulato sarebbe presagio di perdite economiche, come succede ad esempio subendo una truffa. Anche perdere soldi o vederli in mani altrui non sarebbe affatto positivo. Così come anche l’immagine di stringerli nelle nostre stesse mani.

Oro e argento, metalli preziosi e molto ambiti, a livello onirico denoterebbero miseria.

Non bisognerebbe neanche lasciarsi ingannare dai profitti di affari sognati, perché indicherebbero in realtà un rovescio di fortuna.

Le banconote false sarebbero negative e getterebbero sul sognatore disonore.

Ecco quando invece sarebbe di buon auspicio

Se sogni spesso soldi e di diventare ricco, devi sapere in quali casi preannuncia realmente una posizione finanziaria rosea.

Contare del denaro in monete, indipendentemente dalla quantità, segnalerebbe delle ingenti entrate future. Non meno positivo sarebbe il trovarlo per strada, a patto di non raccoglierlo e purché si tratti di banconote.

Fallimenti e perdite economiche, secondo il linguaggio onirico rovesciato, indicherebbe guadagni inaspettati. Tanto è vero che cadere in miseria e vivere di accattonaggio simboleggerebbe in realtà prosperità.

Così come sognare una conversazione con una persona benestante potrebbe essere indice di buona sorte. Inoltre perfino una visione alquanto strampalata e surreale come vedere qualcuno che ingerisce quattrini sarebbe benefico.

In taluni casi poi il denaro sarebbe positivo, ma non dal punto di vista finanziario, bensì a livello familiare. Concludere un affare, ad esempio, segnalerebbe prossime nozze. Mentre il pagamento in contanti sarebbe previsione dell’arrivo di un bebè in famiglia.

Insomma, i significati dei sogni inerenti ai soldi possono essere davvero variabili e nascondere messaggi diversificati. Per questo sarà importante ricordare i particolari al risveglio, così da poterli decifrare e sapere cosa la fortuna sembri avere in serbo per te.