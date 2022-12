Ottima questa ricetta per depurare il corpo e ridurre il colesterolo prima delle abbuffate natalizie

Durante le festività natalizie sono inevitabili le grandi abbuffate. Sentiamoci meno in colpa preparando, nei giorni che precedono il Natale, questo piatto leggero ma gustoso. Vediamo cosa mettere in tavola.

Sappiamo bene che durante il periodo natalizio è molto difficile non cedere alle tentazioni gastronomiche. Infatti, ci attendono dei pranzi e delle cene molto pesanti, che potrebbero far aumentare il giro vita e compromettere la salute dello stomaco.

Naturalmente sulle tavole degli italiani, nei giorni di festa, non potranno assolutamente mancare i piatti tipici. Dagli antipasti, ai fritti, ai dolci della tradizione, comprati in pasticceria o preparati in casa.

Il menù sarà ricco e ci terrà incollati alla sedia per molte ore.

Cosa mangiare prima delle festività

Ma non sentiamoci in colpa, perché durante le festività è concesso qualche strappo alla regola. Possiamo prepararci alle grandi abbuffate natalizie seguendo qualche piccolo accorgimento.

Un’alimentazione sana e una corretta attività fisica sarebbero fondamentali per rimanere in forma.

Invece, le diete troppo restrittive fai da te o il digiuno, potrebbero servire a ben poco e mettere a rischio la nostra salute.

Molto importante è preparare, nei giorni che precedono il Natale, dei pasti leggeri e non dimenticare le proteine, la frutta e la verdura.

Ottima questa ricetta per depurare il corpo e tenere sotto controllo i livelli di colesterolo

In una dieta sana e bilanciata, è anche importante inserire i cereali. Infatti, ecco di seguito la ricetta di una zuppa gustosa, perfetta per mantenerci leggeri prima delle abbuffate natalizie.

Il protagonista della nostra zuppa è il farro. Un cereale antico e molto versatile in cucina. È utilizzato non solo per preparare i primi piatti, ma la sua farina è usata per il pane, i biscotti e i dolci. Parliamo di un alimento pregiato, che grazie alle fibre sarebbe in grado di depurare l’intestino e favorire l’evacuazione. Un cereale che ridurrebbe anche i livelli di colesterolo nel sangue, oltre a saziare e riempire lo stomaco molto in fretta.

Ingredienti:

300 g di farro decorticato;

700 g di cavolfiore;

2 carote;

1 litro di brodo vegetale;

1 porro;

olio EVO q.b.;

peperoncino secco q.b.;

1 foglia di alloro;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo la preparazione della zuppa tagliando il cavolfiore e ricavando sole le cimette. Laviamole accuratamente sotto l’acqua corrente. Tagliamo le carote e riduciamole a dadini.

In un tegame versiamo l’olio EVO e aggiungiamo il porro tritato. È il momento di unire in pentola anche il cavolfiore, le carote, il farro (precedentemente sciacquato) e il brodo vegetale.

Non dimentichiamo la foglia di alloro e il peperoncino. Dopo qualche minuto, aggiustiamo di sale.

Lasciamo cuocere per circa 35 minuti a fiamma media. Mescoliamo spesso e se la zuppa dovesse risultare troppo asciutta aggiungiamo dell’acqua.

Prima di spegnere il fuoco assicuriamoci che il farro sia completamente cotto. Serviamo la zuppa ben calda aggiungendo un filo di olio EVO.