Salvare e proteggere cani e gatti dalla paura dei botti di Capodanno, le idee più efficaci

Eccola la notte più temuta dell’anno da parte dei nostri amici a quattro zampe. Capodanno sarà il solito disastro per l’udito raffinato di cani e gatti, che rischieranno le coronarie per colpa dei nostri fuochi d’artificio.

Ecco allora che riuniamo in questo articolo tutti suggerimenti utili per limitare lo stress di nostri amici.

Non lasciarli soli e utilizzare i film giusti

L’idea più semplice e probabilmente più scontata, ma anche tra le più efficaci è quella di non lasciare i nostri amici da soli all’ultimo dell’anno. In nostra compagnia, o senza, c’è poi la soluzione migliore per contrastare i rumori con altri rumori. Dopo aver abbassato tutte le tapparelle, e aver chiuso tutti gli scuri, ecco che la televisione a volume molto alto potrebbe essere la ciambella di salvataggio. Magari unitamente al sistema Dolby surround, od home theatre, che aiuterà a sentire meno le esplosioni circostanti. Magari mettendo in onda un film di quelli giusti, tipo la saga dei pirati dei Caraibi, o quella di Star Wars, dove la colonna sonora, le cannonate e le battaglie potrebbero davvero aiutare i nostri amici. Se, però siamo con loro e vogliamo vedere un film alternativo, qualche idea la suggeriamo noi.

Se i nostri amici sono tra coloro che sentono maggiormente i botti e si spaventano di più, ecco che potremmo ricorrere al veterinario o al farmacista di fiducia. Esistono infatti delle gocce calmanti anche per loro, sia omeopatiche che medicinali. Ovviamente non garantiranno la soluzione del problema, ma aiuteranno i nostri amici ad accettare con un attimo di serenità in più tutte le esplosioni circostanti. Troppo tardi per intervenire in questo senso, ma per chi ha i cani, in prospettiva futura, ci sono anche dei corsi per sensibilizzare il nostro amico proprio alle esplosioni e ai rumori più forti. Magari, ricompensandoli poi con 1 premietto particolare!

Attenzione a tutto l’ambiente circostante

Salvare e proteggere cani e gatti dalla paura dei botti di Capodanno, ecco finalmente le idee più brillanti ed efficaci, stando però anche attenti all’ambiente circostante. Soprattutto nel caso in cui i nostri amici rimangano a casa da soli, attenzione a 2 potenziali pericoli che sottovalutiamo ma che potrebbero contribuire al loro disagio. Lasciare acceso l’albero di Natale, oppure il presepio, potrebbe non essere un’idea felice. In primo luogo, perché il nostro amico potrebbe cercare rifugio proprio in prossimità degli addobbi, ribaltando tutto e facendo danni.

Senza considerare anche il pericolo di un eventuale cortocircuito o danno elettrico. Ed anche perché nel momento in cui il nostro amico sente i botti, anche luci a intermittenza e bagliori particolari potrebbero metterlo a ulteriore disagio. Non lasciamo accesi i diffusori di aromi, perché dato l’olfatto molto sviluppato potrebbero contribuire anch’essi ad aumentare la soglia di nervosismo del nostro amico.