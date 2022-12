Più ricchi in 5 minuti, ecco il segreto del successo di Musk per poter fare più soldi nel nuovo anno

Elon Musk è ai primi 3 posti tra gli uomini più ricchi del Mondo. Partendo da zero è riuscito a guadagnare milioni di dollari e adesso è stato scoperto il segreto del suo successo. Un segreto banalissimo che tutti possono applicare e che potrebbe trasformare ciascuno di noi in una persona più ricca. Nelle righe seguenti riveliamo questo segreto.

Prima di parlare del metodo Musk per guadagnare milioni di dollari e come ognuno di noi può applicarlo, ricordiamo brevemente chi è Elon Musk. L’eccentrico imprenditore nel 1999, dopo avere venduto la sua prima azienda di software a Compaq, inventa PayPal, un sistema di pagamento rivoluzionario. Musk vende PayPal a eBay nel 2002 e fonda SpaceX, una azienda aerospaziale. Nel 2004 Musk entra nella società Tesla, che produce auto elettriche e pannelli solari. Recentemente ha acquistato il social network Twitter per 44 miliardi di dollari.

Più ricchi in 5 minuti: il trucco per fare più soldi da applicare nel 2023

Indubbiamente Musk è un uomo di successo che è diventato uno dei più ricchi del Mondo con due ingredienti fondamentali: le idee e lo sfruttamento efficace del tempo. Quest’ultimo aspetto è, secondo lo stesso Musk, la chiave dei risultati eccezionali che lui ha avuto ma che tutti potrebbero avere. Lui stesso spiega come sfruttare le 24 ore del giorno per riuscire a fare più cose in modo efficiente.

Prima di tutto rivela di dormire non più di 6 ore a notte e di lavorare dalle 7 del mattino fino alle 22.00. Ma di non andare a letto prima dell’una di notte. Appena sveglio, dopo una piccola colazione, fa 20 minuti di esercizio fisico e poi si butta a capofitto nel lavoro. Ed eccoci al cuore del suo successo. Ecco come riesce ad ottenere i risultati straordinari che lo hanno lanciato nell’olimpo dei paperoni.

Il trucco dei 5 minuti che tutti possiamo applicare

Musk rivela di adottare la regola: più ricchi in 5 minuti. L’imprenditore parte da una programmazione della giornata che viene fatta il giorno prima e divide le attività da svolgere in blocchi da 5 minuti. Funziona così. Individua per ogni attività quanti blocchi da 5 minuti occorrono per portarla a termine. Per esempio: Sveglia alle 7.00. Colazione, 2 blocchi da 5 minuti, dalle 7:00 alle 7:10. Attività fisica, 4 blocchi da 5 minuti, dalle 7:10 alle 7:30. Lettura delle email, 6 blocchi da 5 minuti, da fare tra le 7:30 e le 8:00 e così via.

La programmazione a blocchi da 5 minuti permette di operare in modo serrato. In questo modo si hanno maggiori possibilità di portare a termine i compiti. Ma il segreto vero è la programmazione. Non è detto che si debba necessariamente programmare blocchi di 5 minuti, magari si potrebbero adottare blocchi da 15 minuti. Quello che conta veramente è la programmazione. Chi riesce a programmare la giornata sa cosa fare in ogni momento e capisce se è in ritardo o in anticipo sugli obiettivi da raggiungere. La programmazione è un metodo potentissimo per il conseguimento dei risultati. Applicando questo metodo potremmo diventare anche noi più ricchi in 5 minuti.

Chi cerca lavoro potrebbe inserire questo metodo nel suo CV, nelle note personali. Un selezionatore che legge di un candidato che adotta una programmazione per il raggiungimento degli obiettivi sarà certamente colpito.