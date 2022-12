Fantastiche e incredibili ecco 5 idee regalo di Natale anche per i nostri amici a 4 zampe

Mancano davvero pochi giorni a Natale e non deve sembrare un’idea strana quella di cercare dei regali anche per i nostri amici a quattro zampe. Scopriamo quali.

Secondo le ultime statistiche, sono sempre di più le famiglie italiane che possiedono un cane, un gatto, o addirittura tutti e due. Poi c’è chi possiede dei canarini, dei criceti o dei pappagalli, ma anche dei pesci rossi e altri animaletti domestici. Capita spesso di vedere soprattutto i nostri cani interessati all’arrivo dei regali e quanto mai fiduciosi che in quei pacchetti colorati e rumorosi ci sia qualcosa anche per loro. Ecco allora che andremo a consigliare qualche idea alternativa, che non sia la solita pallina, l’osso di bufalo o il gioco col sonaglio. Andando magari anche a scovarli in alcuni mercatini imperdibili.

Quel regalo di Natale che deve piacere a loro e non a noi

Chiacchierando magari con qualche amico, verrà fuori l’idea di regalare al nostro cane un kit da passeggio davvero alternativo. Un collare, un’imbragatura e magari un cappottino dai colori sgargianti, con disegni fantastici e particolari. Ma siamo poi veramente sicuri che un regalo del genere non piaccia più a noi che ai nostri cani? In effetti loro, seppur intelligenti, non hanno la concezione di un collare semplicissimo o, che, invece, sia pieno di brillantini, suoni e colori. Ecco perché, pur essendo una bella idea questa non la consigliamo per il piacere diretto dei nostri amici. A meno di non avere la passione per le moto e, comprare dei kit in abbinato ai nostri amici.

Fantastiche e incredibili ecco 5 idee regalo di Natale anche per i nostri amici pelosi e giocherelloni

Sicuramente per far felice il gatto di casa, potrebbero bastare quei nuovi “grattatoi”, che sembrano dei veri e propri labirinti o luna park in miniatura. Con scivoli, tunnel, passaggi segreti e trabocchetti che faranno sicuramente divertire il nostro micio e che possiamo trovare nei negozi di animali più riforniti, ma anche su Internet. Sicuramente per far felice il nostro cane, potremmo regalargli qualche alimento sfizioso. E proprio riguardo a ciò, ricordiamo che nei migliori PET Store possiamo davvero trovare tantissima scelta in materia di prelibatezze alimentari e dolcetti che non facciano loro male. Molte pasticcerie sono anche a disposizione per creare una torta light e gustosa per la gioia del nostro Fido.

Un regalo davvero originalissimo che potrebbe fare la loro gioia

Ci è capitato di vedere personalmente un articolo che potrebbe davvero fare la gioia dei nostri amici quadrupedi più giovani e giocherelloni. Uno spara palline, simile a quello usato negli allenamenti di tennis, in grado di tenere il nostro amico in allenamento, ma anche di farlo divertire, giocare e saltare. Regalo ideale ovviamente per tutti coloro che hanno un giardino e la possibilità di far giocare il proprio amico in spazi più ampi. Nel caso in cui abitassimo in appartamento e avessimo magari un paio di cagnolini, non dimentichiamo nemmeno quei giochi fatti a corda, con delle palline all’estremità che rappresentano un passatempo perfetto da giocare in due. Fantastiche e incredibili ecco 5 idee regalo di Natale anche per i nostri amici a quattro zampe e per il loro Natale. E, mentre siamo a cercare il regalo, potremmo anche scegliere qualche bottiglia italiana non costosa ma di assoluta qualità.