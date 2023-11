I gatti più belli del Mondo in mostra in Italia: ecco quanto costano 3 imperdibili eventi

I gatti più belli del Mondo in mostra in Italia-Foto da pixabay.com

Fin da piccoli si imparano molte cose, non solo nozioni. Il rispetto per gli altri e per l’ambiente che ci circonda si apprende tramite parole e soprattutto l’esempio degli adulti. Vivere poi a contatto con un animale domestico avrebbe molti vantaggi. Uno dei più comuni è il gatto e in questi mesi ci sono delle occasioni per vederne tanti. Scopriamo alcuni eventi, dove si terranno e il prezzo del biglietto.

Quando si cresce con un animale domestico si impara a capirne il comportamento, a rispettare i suoi spazi e tanto altro. I bambini infatti oltre a trascorrere indimenticabili momenti di gioco si responsabilizzano. Provvedere al cibo, all’acqua, portare i cucciolo a spasso per i loro bisogni fisici è importante quanto divertimento e carezze.

Decidere di portare a casa dal canile o da un gattile un animaletto vuol dire stringere con lui un legame per tutta la vita.

Il Supercatshow a Roma

Nel nostro Paese ci sono milioni di animali domestici, soprattutto uccellini, criceti, ricci, cani e gatti. Chi desidera ammirare i gatti più belli del Mondo in mostra in Italia ci sono alcuni eventi a cui partecipare. Partiamo da Roma.

La mostra felina Supercatshow dovrebbe svolgersi nei giorni 11 e 12 di novembre 2023 nella Fiera di Roma, ingresso est, padiglione 1. Quest’anno l’esposizone compirà il 25 esimo anniversario. Nel programma troviamo spettacoli di diverso tipo, passerelle di gatti in gara, premiazioni. Inoltre ci saranno stand con prodotti da poter comprare e anche l’angolo del veterinario. Ci saranno pure iniziative dedicate ai piccoli come il trucca bimbi. Il biglietto intero costa 9 euro, mentre il ridotto è di 7 euro.

Dove vedere i gatti più belli del Mondo in mostra in Italia

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, vicino Bologna, è noto per le gare sportive. Il 25 e il 26 novembre ci sarà invece la mostra felina Gatti a tutto gas. L’expo comprende gatti di razza abituati ai concorsi, ma è aperta anche a quelli domestici. L’iscrizione degli espositori dovrebbe chiudersi il 15 novembre. Sono previsti due certificati, bianco e verde. La quota di iscrizione parte da 40 euro. I visitatori pagheranno 8 euro per il biglietto intero e 5 euro per quello ridotto.

Infine, un altro evento imperdibile per gli amanti dei felini si svolgerà a Collecchio, vicino Parma. Le date da segnare sono 2 e 3 dicembre 2023. Il luogo scelto è il Palazzetto dello sport.

Sappiamo che ogni micio è speciale e dev’essere curato degnamente, anche il trovatello. Qui però in particolare si potranno ammirare i gatti tra i più rari e belli. Ad esempio ci saranno Maine Coon, Siberiani, Devon Rex, Persiani, Siamesi, Sacri di Birmania e altri che concorreranno all’ambito titolo di più bello del Mondo.