Alcuni tra i migliori spumanti da stappare a Capodanno secondo il Gambero Rosso

Come scegliere un buon spumante da regalare o semplicemente da stappare a Capodanno? Abbiamo bisogno dei consigli di un esperto per scoprire le bottiglie migliori.

Il Gambero Rosso ogni anno seleziona dei vini e li premia. Il punteggio si calcola in bicchieri. Si va da un bicchiere fino a 3. I vini premiati con i 3 bicchieri del Gambero Rosso entrano nel top della selezione. Oltre al Gambero Rosso, a livello internazionale abbiamo Wine Spectator o Michelin.

Alcuni concorsi internazionali inoltre classificano i vini. Fra questi Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, International Wine and Spirit Competition e ancora altri.

La differenza tra spumanti e Champagne

In genere la scelta per Capodanno va sullo Champagne o lo spumante. In Italia non si produce Champagne, che si può produrre esclusivamente con uve delle campagne parigine, affinate con il metodo Champenois direttamente in bottiglia. Il tutto nella zona d’origine dell’uva. Oltre allo Champagne vi sono alcuni tra i migliori spumanti da stappare a Capodanno.

Lo spumante proviene da alcune terre italiane. Si produce sia col metodo Champenois, detto metodo classico, o con lo Charmat. Sono due metodi di origine francese. Infatti furono i monaci francesi (Dom Perignon) che dopo lunghi tentativi riuscirono a controllare la rifermentazione che avveniva in bottiglia. È così che nasce lo Champagne.

Il metodo Champenois è un metodo “artigianale” e richiede più tempo e la mano dell’uomo. Le bottiglie si lasciano in affinamento per circa 2 o 3 anni e sono periodicamente controllate e girate. Poi vengono aperte e pulite dai sedimenti, mischiate con vini pregiati per dare il tipico sapore della “crosta di pane”. Il metodo Charmat è più veloce e industriale. Fu inventato nella zona di Bordeaux e l’affinamento si produce in autoclave. Gli spumanti possono adottare ambedue i sistemi.

Alcuni tra i migliori spumanti da stappare a Capodanno e brindare al 2023

Gli spumanti italiani sono diffusi in tutto il Mondo e apprezzati, tanto che l’export aumenta. Basti pensare al Prosecco o al Franciacorta. Tra le migliori bollicine 3 bicchieri del Gambero Rosso e non solo troviamo alcuni spumanti.

Lo spumante Ferrari Riserva del 2009 riceve anche i 5 grappoli di Bibenda. La qualità si fa pagare e lo troviamo intorno ai 170 euro. 3 bicchieri anche al Monsupello Nature, intorno ai 20 euro e premiato anche da Slowine. Lo spumante Moser Brut Nature del 2016 è intorno ai 35 euro. Ci spostiamo ora nella zona del Prosecco con un Cartizze Villa Sandi La Rivetta Brut 2021 anche 5 grappoli Bibenda, intorno ai 28 euro. Il Prosecco di Valdobbiadene Superiore Ruggeri Extra Dry, invece, è intorno ai 15 euro.

Andiamo ora nei territori della Franciacorta, vocati naturalmente alla produzione di spumante. Abbiamo la Franciacorta Ca’ del Bosco Annamaria Clementi a dosaggio zero del 2013, intorno ai 140 euro. Il Franciacorta Bellavista Vittorio Moretti Extra Brut, del 2013, ha vinto anche le 5 bottiglie dell’Espresso, i 5 grappoli di Bibenda e Vitae AIS 4 viti. È intorno ai 100 euro.

Sono queste solo alcune delle bottiglie premiate e forse non tutte disponibili. Ma per l’elenco completo basta seguire la guida del Gambero Rosso che possiamo trovare sul sito omonimo.