Per una serata di Natale all’insegna del romanticismo ecco 5 film cult che ci faranno innamorare

Dopo un pranzo di Natale degno di un re, magari anticipato dalla cena della vigilia, cosa potremmo fare poi alla sera del 25? Scopriamolo insieme.

Pensare a una passeggiata magari diventa anche difficile, soprattutto per colpa del meteo. Potremmo invece rinviare la classica passeggiata di salute per il successivo giorno 26 di Santo Stefano. Magari scegliendo qualche itinerario alternativo, in grado anche di farci smaltire quel chiletto di troppo accumulato nelle ultime ore a tavola. Ma la sera di Natale, oltre a sedersi attorno al tavolo a giocare a carte o con i giochi di ruolo, potremmo anche vederci qualche bel film strappalacrime. Andiamo allora a vedere qualche film da non perdere, con tanto di indicazione su quali piattaforme trovare i film consigliati.

Il film perfetto di Natale con tantissime stelle di Hollywood

“Love Actually”, disponibile in abbonamento sulla piattaforma Prime, è ambientato a Londra proprio nel periodo natalizio. Anche se, facendo una battuta, potremmo collegarlo alle notti di agosto, per tutte le stelle che contraddistinguono il suo cast. Una classica commedia con storie che si intrecciano, tra gioia e dolore, soddisfazioni e amarezze del rapporto di coppia. Dal regista di altri film famosissimi come “4 matrimoni e un funerale” o “Notting Hill”, questa commedia sentimentale che si è guadagnata anche parecchi premi e candidature per la sua qualità.

Per una serata di Natale all’insegna del romanticismo ecco 5 film cult tra risate e lacrime

“The Family Men” è un altro film ambientato a cavallo di Natale ed è disponibile su Netflix. Anche in questo caso 2 grandi attori protagonisti del film, Nicolas Cage e Tea Leoni, in una trama davvero molto interessante. Un ricco imprenditore americano vive una vita parallela, come se si fosse legato alla partner che aveva qualche anno prima. Tutta una serie di intrecci, combinazioni, colpi di scena che terranno letteralmente lo spettatore incollato al divano.

3 Pellicole evergreen sempre piacevoli e indimenticabili

Per una serata di Natale all’insegna del romanticismo ecco 5 film cult che ci faranno innamorare e fanno parte della storia del cinema. Magari li abbiamo visti e rivisti, eppure non possiamo perderceli:

“Pretty Woman”, visibile sulla piattaforma Disney;

“Ghost” su Now Tv

“Dirty Dancing” su Netflix.

Questi film rappresentano, probabilmente assieme al mitico “Titanic”, la classica pellicola di cui conosciamo le battute e le scene a memoria, ma che non vorremmo mai dimenticare. Un po’ come accade per i maschietti, molti dei quali conoscono per intero i film di Bud Spencer e Terence Hill. E, proprio parlando di Natale, attenzione alle curiosità legate ad alcuni cibi portafortuna che siamo soliti portare in tavola.