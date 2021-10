L’autunno è la stagione migliore per preparare dei caldi e fragranti dolci alla mela. Oltre alla classica torta, ma rivisitata con l’aggiunta di noci, ci sono tante altre alternative. Un esempio ne sono la sbriciolata o i torcetti di pasta sfoglia e mele. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Anche nella ricetta che stiamo per vedere useremo la pasta sfoglia. Prepareremo delle rose di mela al profumo di cannella per un dolce buono e scenografico.

La loro curiosa forma le rende perfette da servire anche come dolci nel corso di un pranzo con gli ospiti e potrebbe inoltre farle apprezzare molto dai bambini. La ricetta è semplice, richiede pochi ingredienti e poco tempo e inoltre serviranno formine per realizzare le rose, che andranno modellate a mano.

Rose di mela al profumo di cannella per un dolce buono e scenografico

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia pronta rettangolare;

2 mele;

100 g di confettura di pesche;

300 ml di acqua per cuocere le mele;

50 g di zucchero semolato;

1 limone da spremere;

q.b. cannella e zucchero a velo;

1 uovo per spennellare le rose di mela.

Preparazione

Lavare e mondare le mele, senza sbucciarle.

Tagliarle a metà e in quarti, ricavando da ciascun quarto delle fettine sottili.

Metterle nel succo di limone per non farle annerire.

Preparare un pentolino con acqua e zucchero semolato.

Far bollire l’acqua e gettare le mele nel pentolino.

Quando si ammorbidiranno, scolarle con una schiumarola e lasciarle intiepidire a parte.

Spegnere il fuoco e mettere il barattolo con la confettura di pesche all’interno del pentolino in cui sono state cotte le mele. Lasciarlo lì per qualche minuto, per renderla più cremosa. Attenzione: con questo non si intende di versare la marmellata nel pentolino, ma di metterci l’intero barattolo.

Lavorare la pasta sfoglia

Srotolare la pasta sfoglia.

Ricavarne delle strisce di 5 cm di larghezza ciascuna. Meglio aiutarsi con un tagliapasta. Bisogna tagliare dal lato lungo della sfoglia.

Togliere il barattolo dal pentolino e spennellate le strisce di pasta sfoglia con un velo di marmellata, per poi spolverarle con la cannella.

Distribuire le fettine di mela lungo le strisce di pasta sfoglia, facendole uscire dai bordi per metà dal lato della buccia.

Ripiegare sulle mele la metà libera della striscia di pasta sfoglia.

Arrotolarla su se stessa in modo da formare una prima rosa.

Ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto.

Cuocere le rose

Prendere una teglia e ricoprirla di carta forno.

A mano a mano che le rose sono pronte, metterle sulla teglia.

Spennellarne la superficie con l’uovo sbattuto e spolverarle con lo zucchero a velo.

Cuocerle in forno statico preriscaldato a 180° per 30 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, portare la temperatura a 220° e far cuocere per altri 5 minuti.

Sfornarle e cospargerle con altro zucchero a velo.

Le rose di mela possono essere servite calde o fredde. Buon appetito!