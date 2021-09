Noci e mele: difficile immaginare un connubio che richiami maggiormente l’autunno. Le noci sono un’aggiunta alla tradizionale ricetta della torta di mele e le conferiscono maggiore gusto e croccantezza. Ne vale la pena provare questa variante di una delle torte più amate di questa stagione, se non la più amata, di cui esistono tantissime varianti. Vedremo quindi come preparare una profumata torta tutta autunnale con mele e noci, ideale sia da gustare per colazione o merenda che al termine di un pranzo. Prima di preparare questa torta, potrebbe essere utile consultare i “3 consigli pratici rubati agli chef per una torta di mele strepitosa”.

Ingredienti per 6 persone (stampo da 24 cm)

150 g di uova;

150 g di zucchero semolato o, meglio ancora, di zucchero di canna grezzo;

110 g di olio extravergine di oliva;

250 g di farina 00;

16 g di lievito per dolci;

100 g di noci;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

350 g di mele;

zucchero a velo q.b. (facoltativo).

Come preparare una profumata torta tutta autunnale con mele e noci

Prendere una ciotola e rompere le uova al suo interno.

Aggiungere lo zucchero semolato.

Lavorare i due ingredienti con l’aiuto di fruste elettriche, fino ad ottenere un composto cremoso.

Versare a filo l’olio di oliva.

Setacciare la farina e aggiungerla un poco per volta all’impasto, facendola ben amalgamare al resto degli ingredienti.

Aggiungere il lievito e un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Tritare le noci e versarle nell’impasto.

Lavare, sbucciare e tagliare le mele a pezzetti, per poi aggiungerle al resto degli ingredienti.

Mescolare il tutto.

Infornare la torta

Ungere lo stampo a cerniera da 24 cm di diametro con burro o olio oppure infarinarlo.

Trasferire l’impasto nello stampo.

Farlo cuocere in forno ventilato e preriscaldato a 170° per circa 50 minuti.

Servirla

Sfornare la torta, lasciarla intiepidire ed eventualmente spolverarla con lo zucchero a velo.

Servire la torta con mele e noci.

Buon appetito!