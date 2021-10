Recentemente è stato rilasciato l’ultimo aggiornamento di sistema per iPhone e iPad: si tratta di iOS e iPadOS 15. L’aggiornamento è ricco di nuove funzionalità, ma molti utenti si sono lamentati in rete per presunti problemi di batteria. A quanto pare, iOS 15 ha modificato il modo in cui il melafonino gestisce l’energia, oppure le nuove funzioni richiedono più carica rispetto al solito.

In realtà, questo tipo di problematica accade spesso nel mondo Apple. I Lettori più curiosi e più interessati potrebbero trovare utile una guida per migliorare questo aspetto dello smartphone con la mela. Allora, ecco 6 trucchi per aumentare la durata della batteria dell’iPhone.

Attenzione ai bug

La prima cosa da fare quando si fa un aggiornamento di sistema più corposo è aspettare. iOS ha bisogno di effettuare alcune operazioni in background per completare l’aggiornamento e rendere il cellulare utilizzabile al massimo delle sue funzionalità. Di norma, basta tenere il cellulare in carica durante la notte e utilizzarlo normalmente durante il giorno ed entro una settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Un altro consiglio generale è quello di controllare se ci sono ulteriori aggiornamenti da installare. Per farlo, basta andare in Impostazioni>Generali>Aggiornamento software. Spesso, se ci sono problemi di cui Apple è consapevole, in pochi giorni viene distribuito una patch per sistemare eventuali bug. La casa di Cupertino è di norma molto veloce nel correggere questi problemi.

Allo stesso modo, dopo ogni importante aggiornamento, la cosa migliore da fare è aggiornare anche tutte le app. Questo serve per assicurarsi che non ci siano problemi di compatibilità che potrebbero comprendere un maggiore consumo di batteria. Per farlo, basta aprire l’App Store, cliccare sul proprio profilo Apple ID nell’angolo in alto a destra, scrollare in basso e selezionare “Aggiorna tutto”.

Se proprio non si riesce a capire perché il cellulare si scarica così velocemente, Apple mette a disposizione una funzione ad hoc. In Impostazioni>Batteria è possibile visualizzare quali sono le app che consumano di più. In questa scheda è anche possibile controllare lo stato di salute della batteria: se è parecchio al di sotto dell’80% potrebbe essere una buona idea farla sostituire. iOS 15 ha un particolare problema con Spotify: alcuni utenti hanno scoperto che per risolverlo basta disinstallare e reinstallare l’applicazione.

Ci sono altre cose che si possono fare:

disattivare l’aggiornamento in background delle app in impostazioni > Generali;

attivare il risparmio energetico in Impostazioni > Batteria;

diminuire la luminosità del display in Impostazioni > Schermo e luminosità.

Infine, come l’ultima spiaggia si può forzare il riavvio di iPhone premendo volume su, poi volume giù e infine il pulsante d’accensione finché non si vede il logo Apple.